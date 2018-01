In rasantem Wachstum befindliches Calldorado tätigt erste Übernahme einer bedeutenden Marke bereits im zweiten Betriebsjahr

Der in Dänemark ansässige Werbetechnologieanbieter Calldorado hat seine Reichweite im App-Umfeld durch die Übernahme des österreichischen App-Verlegers CIAmedia zu einem nicht bekanntgegebenen Preis erweitert. Die Übernahme schließt sich an eine erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Firmen an und ist ein logischer nächster Schritt auf der Erfolgsleiter von Calldorado zu beschleunigtem Wachstum.

"Durch die Übernahme von CIAmedia und seines Portfolios hochwertiger Apps erweitern wir die Wertschöpfungskette von Calldorado. Calldorado und CIAmedia haben bereits früher zusammengearbeitet und der Fokus von CIAmedia auf Android-Apps in den Kategorien Kommunikation und Tools passt perfekt zu unserer mobilen Werbetechnologie", erklärte Claudia Dreier-Poepperl, CEO und Gründerin von Calldorado. "Calldorado verfolgt das Ziel, der weltweit führende Anbieter anrufbasierter Werbetechnologie zu werden. Wenn wir ein Portfolio relevanter Apps besitzen und betreiben, dann sind wir besser aufgestellt, dieses Ziel zu verwirklichen."

CIAmedia wurde 2013 in Wien (Österreich) gegründet. Es besitzt und betreibt die sehr erfolgreiche App-Übernahmemarke Appsbuyout.vc und hat ein leistungsstarkes Portfolio von 80 hochwertigen Apps mit hohem Nutzerengagement und sehr gutem LTV (Life Time Value Lebensdauer-Wertversprechen) aufgebaut. Appsbuyout hat eine bewährte Erfolgsgeschichte von effizientem App-M&A und App-Portfoliomanagement vorzuweisen.

Calldorados Übernahme von CIAmedia und anschließend von Appsbuyout.vc ist von einer tiefergreifenden strategischen Bedeutung als die einfache Übernahme eines formidablen App-Portfolios. Calldorado deckt nun die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption bis zur Entwicklung über Monetarisierung und Wachstum bis hin zum Handel ab. Das Geschäftsmodell von Calldorado hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass das Unternehmen in der Lage war, CIAmedia bereits in seinem zweiten Betriebsjahr zu übernehmen, obwohl es ein selbstfinanziertes Unternehmen ist, das keine Unterstützung durch Risikokapital erhält.

Calldorado ist der weltweit führende Anbieter von anrufbasierter Werbetechnologie.

Die mobile Werbe-SDK des Unternehmens wird App-Besitzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit seiner patentierten Technologie versetzt Calldorado Herausgeber in die Lage, ihre App-Merkmale mit jedem ein- oder ausgehenden Telefongespräch eines Nutzers ins Rampenlicht zu rücken und damit erhebliche Umsätze zu generieren. Calldorado wurde 2016 gegründet und hat seinen Geschäftssitz in Kopenhagen (Dänemark).

