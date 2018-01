Damit kommt ein eindeutiger Marktführer im schnell wachsenden Super-Premium-Tequila-Segment zum legendären Portfolio des Unternehmens dazu

Das Familienunternehmen Bacardi Limited, der größte privat geführte Spirituosenhersteller der Welt, hat heute die Erweiterung seines Portfolios von Premium-Spirituosen durch eine endgültige Vereinbarung zur hundertprozentigen Übernahme von Patrón Spirits International AG und seiner Marke PATRÓN, dem weltweit meistverkauften Tequila der Ultra-Premium-Klasse, bekanntgegeben. Die Transaktion, die vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen ist, folgt auf eine erfolgreiche Beziehung, die die Unternehmen seit fast einem Jahrzehnt unterhalten, seit Bacardi im Jahr 2008 erstmals eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Patrón übernommen hat. Die Transaktion steht für einen Unternehmenswert von 5,1 Milliarden USD für Patrón und wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180123006599/de/

Bacardi stimmt der hundertprozentigen Übernahme von Patrón Spirits International und seiner Marke PATRÓN, dem weltweit bestverkauften Tequila der Ultra-Premium-Klasse, zu.(Foto: Business Wire)

Laut den aktuellsten IWSR-Daten wird Bacardi mit dieser Transaktion in den USA zum Akteur Nummer eins im Super-Premium-Segment des Spirituosenbereichs sowie hinsichtlich des wertmäßigen Marktanteils zum zweitgrößten Spirituosenhersteller auf dem so bedeutenden US-amerikanischen Markt.

Patrón wurde von den Unternehmern John Paul DeJoria und Martin Crowley gegründet. Ihr Ziel war die Schaffung eines Tequila, der "einfach perfekt" ist. Diese Unternehmensphilosophie ist für das Unternehmen bis heute Leitbild. Patrón Tequila wird aus der äußerst hochwertigen 100% Weber Blue Agave hergestellt, mittels althergebrachter Verfahren mit akkurater Präzision und Sorgfalt destilliert und in markanten Flaschen geliefert, die weltweit ein Symbol für Perfektion sind.

Tequila ist eine der am schnellsten wachsenden und attraktivsten Kategorien der Spirituosenbranche. Patrón ist eindeutig der Marktführer im Super-Premium-Segment. Super-Premium-Marken erleben weiterhin das schnellste Wachstum, und dieser Trend wird voraussichtlich anhalten.

"Wir haben dieses Geschäft vor mehr als einem Vierteljahrhundert mit einem einzigen Auftrag gestartet: einen Ultra-Premium-Luxus-Tequila zu schaffen", sagte John Paul DeJoria, Mitgründer von Patrón-Tequila. "Heute produzieren wir mit dieser stetigen Verpflichtung zu Qualität und mit mehreren weiteren außergewöhnlichen Marken im Portfolio jedes Jahr mehr als drei Millionen Kisten destillierter Spirituosen, die weltweit genossen werden. Ich bin stolz auf alles, was unser Unternehmen geschafft hat, und auf die Arbeit, die wir leisten, um den Menschen und den Communitys, in denen wir tätig sind, etwas zurückzugeben."

"Die Prinzipien bei der Gründung von Patrón wie von Bacardi waren Qualität, Integrität und Innovation, und ein Geist der Furchtlosigkeit prägt uns das liegt in unseren Genen", sagte Facundo L. Bacardi, Aufsichtsratsvorsitzender von Bacardi Limited. "Es war uns ein Privileg, dass wir schon seit Jahren mit einem so bemerkenswerten Unternehmer wir John Paul DeJoria zusammenarbeiten konnten. John Pauls Vision, Integrität und Mut haben es möglich gemacht, dass die Welt einen Tequila kennenlernen konnte, der einfach perfekt ist. Bei unserer weiteren gemeinsamen Arbeit werden wir weiterhin Perfektion als Leitbild bei allem, für das der Name Patrón steht, anstreben."

Barry Kabalkin, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Bacardi Limited und seit 2008 Mitglied des Vorstands von Patrón, sagte außerdem: "Patrón ist eine der begehrtesten Spirituosenmarken der Welt, und wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Beziehung jetzt auf ein neues Level bringen können. Bei der Zusammenarbeit mit dem außergewöhnlichen Team von Patrón, vor dem wir größtmöglichen Respekt haben, werden wir unseren gemeinsamen Werten treu bleiben. Dieses Versprechen habe ich John Paul, einem einmaligen Visionär, und Ed Brown gegeben, der Patrón innerhalb von fast 20 Jahren erfolgreich zu einem Phänomen der Branche gemacht hat. Patrón ist eine Marke, die über die Kategorie Tequila hinausweist und das Bacardi-Portfolio von Premium-Marken in einzigartiger Weise ergänzen wird."

"Die Aufnahme von Patrón in das Bacardi-Portfolio schafft für die Marke außerhalb der USA eine enorme Gelegenheit, da Bacardis internationales Vertriebsnetz Patrón zu weltweitem Wachstum verhelfen und die Umsätze in den USA und weltweit steigern wird", sagte Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem fähigen Team bei Patrón."

Die Mitglieder des Führungsteams von Patrón mit Chief Executive Officer Edward Brown, Chief Operating Officer David R. Wilson und Chief Marketing Officer Lee Applbaum werden ihre Funktionen weiterhin bekleiden.

"Patrón ist mehr als nur eine Marke, die wir aufgebaut haben. Es ist seit fast 20 Jahren eine persönliche Leidenschaft. Ich betrachte das Team von Patrón wirklich als meine erweiterte Familie", sagte Edward Brown, President und CEO von Patrón. "Da Bacardi jetzt seit fast einem Jahrzehnt einen Anteil an Patrón hat und unser einzigartiges Unternehmen wirklich kennt und schätzt, ist das Unternehmen die beste und nächstliegende Wahl für die Betreuung unserer anhaltenden Suche nach Perfektion."

Nach Abschluss des Vertrags wird DeJoria als Chairman Emeritus als Botschafter für Patrón fungieren und beabsichtigt, mit Bacardi zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für philanthropische Projekte und Umweltbewusstsein voranzubringen. Zu den Projekten von Patrón zählten Unterstützung für Tafeln, Bildung und Katastrophenhilfe, sowie die Entwicklung eines umweltfreundlichen Bewässerungssystems mit Umkehrosmose, ein Verfahren für das Recycling von Agavenfasern aus dem Tequila-Produktionsverfahren für die Nutzung als Düngekompost, sowie die Wiederaufforstung von Bäumen in der Community, die in der Nähe des Tequila-Herstellungsbetriebs des Unternehmens in Atotonilco de Alto, Jalisco, Mexiko, lebt.

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen ist Bacardi für den Erhalt und die Förderung der einzigartigen Traditionen der übernommenen Marken bekannt. Bacardi wird weiterhin als Bewahrer und Inspiration der Marke Patrón mit der Unternehmensleitung zusammenarbeiten. Patrón wird Teil eines legendären, einzigartigen Portfolios, das BACARDÍ, GREY GOOSE, BOMBAY SAPPHIRE, DEWAR'S, MARTINI sowie ein Portfolio von Premium-Tequilas mit CAZADORES und CORZO umfasst.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter Rum von BACARDÍ, Wodka von GREY GOOSE, Blended Whisky (Scotch) von DEWAR'S, Gin von BOMBAY SAPPHIRE, Wermut und Schaumweine von MARTINI, hundertprozentig reiner Tequila aus blauen Agaven von CAZADORES, sowie weitere namhafte und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S (Blended Scotch Whisky), ERISTOFF (Wodka) und ST-GERMAIN (Holunderblütenlikör).

Das vor fast 156 Jahren am 4. Februar 1862 in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi beschäftigt derzeit fast 5.500 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten für Abfüllung, Destillation und Herstellung und verkauft seine Markenprodukte in über 170 Ländern. Bacardi Limited ist eine Bezeichnung für die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. www.bacardilimited.com

Über Patrón

Patrón Spirits International AG ist ein privat geführter, führender Hersteller von destillierten Ultra-Premium-Spirituosen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen folgende Produktlinien: Patrón, Roca Patrón, Gran Patrón, XO Cafe, Citrónge, Pyrat und Ultimat, sowie eine limitierte und spezielle Edition von destillierten Spirituosen. Die Tequilas und Liköre unter dem Namen Patrón sowie Pyrat und Ultimat sind in mehr als 100 Ländern und Inseln auf der ganzen Welt erhältlich und werden weltweit in Duty-free-Shops verkauft. www.patronspirits.com

Anmerkung des Verfassers: Multimedia-Assets für Bacardi und Patrón können Sie über BusinessWire, www.bacardilimited.com und www.patronspirits.com herunterladen.

©2018 BACARDI

BACARDI, THE BAT DEVICE UND ANDERE MARKEN, AUF DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG VERWIESEN WIRD, SIND MARKEN VON BACARDI COMPANY LIMITED ODER VON ANDEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN VON BACARDI LIMITED

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180123006599/de/

Contacts:

Bacardi Limited

Ansprechpartner Medien:

Amy Federman

afederman@bacardi.com

oder

Greg Cohen

gcohen@patronspirits.com

oder

Anleger:

Für Fragen zu Investitionen:

bacardiinvestor@bacardi.com.