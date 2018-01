Die SPD registriert bundesweit eine ungewöhnlich hohe Zahl an Neueintritten. Es könnte sich um Aktivisten handeln, die die Koalition mit der Union verhindern wollen.

Nach der knappen Niederlage der Koalitionsgegner in der SPD vom Sonntag verzeichnet Partei eine ungewöhnlich hohe Zahl an Neueintritten. Seit dem Sonderparteitag in Bonn am Sonntag wurden bislang rund 1700 Aufnahmeanträge registriert, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag ergab. Die Jusos als entschiedene Gegner einer Neuauflage der großen Koalition hatten dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten. Denn über einen möglichen Koalitionsvertrag sollen am Ende alle der zuletzt mehr als 440.000 SPD-Mitglieder abstimmen, sie haben damit das letzte Wort. Die FT vermutet, es könne sich um "Aktivisten" handeln, die die Große Koalition zu Fall bringen wollten. Die Stimmen der Neumitglieder könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein. Die Mehrheit beim Parteitag für die Aufnahme von GroKo-Verhandlungen war derart knapp, dass der Ausgang dieser Mitgliederbefragung unberechenbarer ist denn je. Ob die Neulinge aber auch tatsächlich abstimmen dürfen, ...

