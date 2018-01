Die libysche Hafenstadt Bengasi wird von einem Anschlag erschüttert. Eine zweite Autobombe explodiert, als Helfer gerade versuchen, Verwundete und Opfer des ersten Anschlags zu bergen.

Mindestens 27 Menschen sind bei einem Doppelanschlag mit Autobomben in Libyen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen wurden laut Behörden bei der Attacke am Dienstag in der ostlibyschen Stadt Bengasi verletzt. Die erste Explosion im Stadtteil Salmani habe sich abends gegen 20.20 Uhr Ortszeit ereignet, als Menschen eine Moschee verließen, ...

