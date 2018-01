Trichome wird einen bisher einmaligen Service anbieten: besicherte Fremdfinanzierungen für den kanadischen Cannabissektor sowie eine ertragsorientierte, durch Vermögenswerte gedeckte Anlagemöglichkeit für Investoren.



Ottawa, Kanada (ots/PRNewswire) - CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen" freut sich, die Einführung von Trichome Yield Corp. ("Trichome") bekannt zu geben. Das Ziel von Trichome ist es, mit flexibler, durch Vermögenswerte gedeckter Fremdfinanzierung, die bevorzugte Finanzierungslösung für aufstrebende sowie etablierte Cannabisunternehmen in Kanada und der Welt zu werden. Mitbegründer von Trichome sind Sprott Inc. ("Sprott"), ein führender Ressourcen- und Immobilieninvestor, und Stoic Advisory Inc. ("Stoic"), eine unabhängige Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf den Cannabissektor. Hiermit kommen drei hoch angesehene Firmen aus verschiedenen Segmenten der Cannabisbranche und Vermögensverwaltung zusammen, um Finanzlösungen mit Wachstumspotential sowie eine Palette von operativen und strategischen Mehrwertleistungen anzubieten.



Trichome ermöglicht seinen Investoren ertragsorientierte Beteiligungen von ressourcenreichen Unternehmen aus allen Bereichen der schnell wachsenden Cannabis-Versorgungskette. Diese umfassen verschiedene Klassen von ACMPR-lizenzierten Herstellern ("LPs") und Antragsstellern; Cannabisunternehmen, die eine Lizenz gemäß dem Gesetzentwurf Cannabis Act erwerben können (einschließlich Kleinstherstellern und -verarbeitungsbetrieben); Unternehmen, die Produktionsanlagen und zugehörige Ausrüstung bereitstellen; Test- und Forschungslabors; Hersteller und Wiederverkäufer von Cannabis und verwandten Verarbeitungsprodukten sowie Einzelhändler.



Die Zielsetzungen von Trichome sind zum einen die Bereitstellung eines besicherten, ertragsorientierten Anlageprodukts mit zusätzlichem Aktienanteil auf dem Cannabismarkt und zum anderen die Etablierung als ein unentbehrlicher Finanzierungspartner für die gesamte kanadische Versorgungskette sowie auf anderen vollkommen legalen internationalen Märkten.



"Wenn es darum geht, globale Cannabisunternehmen zu bewerten, Investitionsmaßnahmen für sie zu bestimmen und ihren Betrieb zu optimieren, profitiert Trichome von der branchenspezifischen Erfahrung von CannaRoyalty, um kanadischen Cannabisfirmen Zugang zu benötigtem Anleihekapital zu geben", erklärt Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. "Wir sehen erhebliche Wachstumsmöglichkeiten, da kanadische LPs zusätzliche Produktionskapazitäten ausbauen und ergänzende Geschäftsbereiche ihren Betrieb für die Gesetzeseinführung im Juli 2018 und die weitere Zukunft erweitern. Seit der Unterzeichnung unseres Joint-Venture-Vertrags mit Sprott letzten August haben wir einige Unternehmen evaluiert. Diese grundlegend starken kanadischen Firmen haben uns kontaktiert, weil sie einen Finanzierungspartner in der Branche suchen. Wir gehen davon aus, das sich Trichome zu einer wesentlichen Kapitalquelle für Cannabisunternehmen entwickeln wird, die auf der Suche nach weniger schwerfälligen und verwässerten Finanzierungslösungen sind. Immer mehr Länder und Gesetzgebungen zielen auf eine Legalisierung ab. Trichome wächst sowohl in Kanada, als auch im Rest der Welt. Dadurch wird es für Anteilseigner von CannaRoyalty zu einem bedeutenden Werttreiber und bietet zugleich attraktive Gewinne sowie Branchenbeteiligungen für seine Investoren."



Trichome ist derzeit eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von CannaRoyalty und wird Kapital von Unternehmensfremden aufnehmen, um sein Wachstum zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Einführung werden die Gründungsmitglieder Startkapital bereitstellen, um die Betriebsausgaben zu decken.



Über CannaRoyalty



CannaRoyalty ist ein aktiver Investor und Akteur in der legalen Cannabisbranche. Wir konzentrieren uns auf die Erstellung und Pflege eines diversifizierten Portfolios von wachstumsorientierten Vermögenswerten in hochwertigen Marktsegmenten des Cannabissektors wie Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. Unser Management-Team verfügt über praktische Erfahrung in der Cannabisbranche sowie großes finanzielles Know-how. Wir verwalten eine Plattform von Beteiligungen über Lizenzzahlungen, Eigenkapitalbeteiligungen, besicherten Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und einem Portfolio mit Eigenmarken.



Über Trichome



Trichome ist eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von CannaRoyalty und wurde gegründet, um besicherte Kreditlösungen für Unternehmen bereitzustellen, die entlang der kanadischen Cannabis-Wertschöpfungskette tätig sind. Trichome plant die Bereitstellung einer Palette von einfachen, durch Vermögenswerte gesicherten Kreditlösungen für Cannabisunternehmen, die Investitionsmöglichkeiten für die folgenden Kapitalaufwendungen suchen: Ausbau und Erweiterung der bestehenden Betriebsanlagen; Erwerb von Ausrüstung und Inventar; Arbeitskapital zur Unterstützung von Wachstum; sowie anderer Kapitalbedarf. Trichome konzentriert sich vorrangig auf den größtenteils vernachlässigten kanadischen Markt. Das Unternehmen erwartet, zu expandieren, um nach der Einführung neuer Gesetzgebungen den Bedürfnissen von Firmen auf dem vollständig legalen internationalen Markt gerecht werden zu können.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Die einzelnen hier besprochenen Faktoren sowie andere, in den regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthaltene Punkte können von verschiedenen Risiken und Ungewissheiten betroffen sein. Bei Begriffen wie "werden", "können", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "potentiell", "Ziel", "glauben", "müssen" und ähnlichen Ausdrücken in dieser Mitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ohne Einschränkung Informationen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich neuer Möglichkeiten und zukünftigem Wachstums für Trichome sowie andere Tatsachenaussagen.



Obgleich CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu beitragen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie geplant, erwartet oder beabsichtigt ausfallen; dazu gehören ohne Einschränkung: Wettbewerb anderer Banken und Kreditunternehmen; Schwankungen und langfristige Trends von Zinssätzen; die Fähigkeit der Unternehmensleitung, Firmen zu selektieren, die den Wert steigern und am Wettbewerb um begehrenswerte Transaktionen teilnehmen; die Fähigkeit, begehrenswerte Transaktionen zu gewinnen; Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen; Investitionen in Zielunternehmen oder -projekte mit begrenzter oder fehlender Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit; Änderungen der Gesetzgebung; begrenzte Geschäftstätigkeit; Abhängigkeit von der Unternehmensleitung; Notwendigkeit von zusätzlichen Finanzierungsmaßnahmen; sowie regulatorische oder politische Änderungen.



Es kann keine Gewähr dafür geben, dass sich solche Informationen als richtig erweisen oder die Erwartungen und Schätzungen der Unternehmensleitung bezüglich zukünftiger Entwicklungen, Umstände und Ergebnisse verwirklicht werden können. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten können die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von tatsächlichen Ergebnissen und Ereignissen abweichen.



Aus diesem Grund sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Presseerklärung sind gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung. CannaRoyalty weist eine Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision solcher zukunftsgerichteten Informationen zurück, außer wenn nach anwendbarem Recht erforderlich; und CannaRoyalty übernimmt keine Haftung im Hinblick auf die Bekanntgabe anderer hier erwähnten Unternehmen.



