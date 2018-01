DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zum Auftritt Angela Merkels in Davos:

Merkel jedenfalls wird in Davos nicht ankündigen können, dass eine künftige Bundesregierung eine große Steuerreform plant. Die Leistungsträger und die mittelständischen Personengesellschaften, für die die Einkommensteuer die Unternehmensteuer ist, werden nicht oder nur kaum entlastet. Auch die großen Familienunternehmen, die als Hidden Champions den Weltmarkt aufrollen, gehen leer aus. Die steuerliche Forschungsförderung steht nur mit einer schwammigen Formulierung im Sondierungspapier von Union und SPD und ist durch nichts finanziell unterlegt. So sieht "Germany First" in Zeiten von Trump aus. Es steht deshalb zu befürchten, dass die Kanzlerin in Davos wie ein gefesselter Riese erscheint./yyzz/DP/stk

