DAVOS (dpa-AFX) - Die Lage in Europa steht im Zentrum des zweiten Tags beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit Spannung wird bei dem Treffen am Mittwoch (14.20 Uhr) eine europapolitische Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Von der deutschen Regierungschefin erwarten viele Teilnehmer der viertägigen Tagung Antworten auf Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur weitreichenden Reform der Europäischen Union.

Eine Rede von Macron selbst steht noch am selben Tag (17.30 Uhr) auf dem Programm. Ebenfalls am Mittwoch sollen der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der brasilianische Präsident Michel Temer und der spanische König Felipe in dem Skiort das Wort ergreifen.

Merkel plant in Davos mehrere bilaterale Treffen, etwa mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Mit US-Präsident Donald Trump wird die Bundeskanzlerin nach Auskunft ihres Sprechers aber nicht zusammentreffen. Trump wird am Donnerstag in dem Schweizer Alpenort erwartet, seine Rede ist zum Abschluss des Treffens am Freitag geplant./bvi/DP/he

