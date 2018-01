FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Novartis Jahreszahlen 07:00 CH: Barry Callebaut Q1 Umsatz 07:00 NL: Delhaize Q4 Trading Statement 12:30 USA: General Electric Q4-Zahlen 12:55 USA: United Technologies Q4-Zahlen 13:00 USA: Comcast Q4-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q4-Zahlen 17:40 I: Tod's Umsatz 2017 22:05 USA: Ford Motor Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Mattel Q4-Zahlen USA: LamResearch Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 12/17 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/18 (vorläufig) 08:45 F: Geschäftsklima 01/18 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 12/17 15:00 USA: FHFA-Index 11/17 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/18 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 12/17 SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.) 10:00 D: Air Berlin Gläubigerversammlung, Berlin 10:30 D: Jahresauftakt-Pk des Verbandes der Elektroindustrie (ZVEI), Frankfurt 12:00 D: Prozess der Deutschen Umwelthilfe e.V. gegen die Stadt Düsseldorf zum Diesel-Abgasskandal Deutsche Umwelthilfe e.V. will Stilllegung bestimmter Dieselmotoren durch die Stadt Düsseldorf 14:00 D: Siemens Presseveranstaltung zum Start der weltweiten MindSphere-Initiative, Berlin 18:00 D: Münchner Seminar u.a. mit Prof. Dr. Jack Mintz, President's Fellow der University of Calgary's School of Public Policy, Kanada zu einem Überblick über die Auswirkungen der US-amerikanischen Steuerreform auf die marginale effektive Steuerrate in den USA im Vergleich zu anderen Weltregionen, München D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) +1030 Ansprache des brasilianischen Präsidenten Michel Temer +1115 Ansprache des spanischen Königs Felipe VI +1430 Rede von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Plenum +1730 Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron

