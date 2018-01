Bern - «Touchdown. Eine Ausstellung mit und über Menschen mit Down-Syndrom» erzählt die Geschichte einer Forschungsreise und mit ihr die Geschichte des Down-Syndroms. Sie begibt sich - als erste ihrer Art - auf eine kulturhistorische und experimentelle Spurensuche in unsere Vergangenheit und Gegenwart und zeigt Spuren von Menschen mit Down-Syndrom in verschiedenen Ländern, informiert, wie Menschen mit Down-Syndrom heute in unserer Gesellschaft leben, wie sie früher gelebt haben und wie sie in Zukunft leben möchten. In ihrer inhaltlichen Tiefe und lebendigen Vielstimmigkeit will die Ausstellung - statt fertiger Antworten - vor allem einen Beitrag zu einer nachhaltigen Debatte um gesellschaftliche Vielfalt und Teilhabe leisten.

Die Ausstellung hat sieben Kapitel und umfasst über 100 wissenschaftliche und künstlerische Exponate aus Archäologie, Zeitgeschichte, Medizin, Genetik, Film und bildender Kunst. Neben historischen und wissenschaftlichen Exponaten aus Archiven, Gedenkstätten, Museen und universitären Forschungsprojekten sind Arbeiten zahlreicher Künstler mit und ohne Down-Syndrom zu sehen: u.a. Judith Scott, Eric Derkennen, Takashi Shuji, Pascal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...