Lieber Leser,

zu den wenigen großen Verlierern im TecDAX zählte am Dienstag auch die Aktie der Wirecard AG. Grund hierfür waren mal wieder böse Gerüchte über das Geschäftsgebaren des Unternehmens. Allerdings ist Wirecard in der Vergangenheit schon öfter das Opfer von Shortattacken geworden. Insofern stellt sich die Frage, ob und was an diesen Gerüchten dran ist?

"Southern Investigative Reporting Foundation" berichtet…

So berichtete die US-Seite "Southern Investigative Reporting ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...