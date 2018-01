The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSG24 IKB NRA 2018/2028 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA14 DZ BANK CLN E.9421 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA22 DZ BANK CLN E.9422 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA30 DZ BANK CLN E.9423 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA48 DZ BANK CLN E.9424 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA55 DZ BANK CLN E.9425 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA71 DZ BANK CLN E.9427 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA89 DZ BANK CLN E.9428 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDE4 DZ BANK IS.A833 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDR6 DZ BANK IS.A844 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2N72 LB.HESS.-THR. IHS 18/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J42 LB.HESS.THR.CARRARA01L/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J75 LB.HESS.THR.CARRARA01N/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J83 LB.HESS.THR.CARRARA01O/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KU1 LB.HESS.THR.CARRARA01P/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P050 LBBW STUFENZINS 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1023 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4139 LDSBK.SAAR OPF A413 BD02 BON EUR N

CA XFRA NZIBDDT012C6 WORLD BK 18/23 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1756356371 SELECTA GRP 18/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1756359045 SELECTA GRP 18/24FLR REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1758488941 KRED.F.WIED.18/22 MTN NK BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1758752635 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23 BD02 BON EUR N

CA AR31 XFRA CA05366A3029 AVESORO RES EQ00 EQU EUR N