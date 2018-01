The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B065123 RLBK VBG.W.-R. 13-18 9 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0203737892 ZUERCHER KT.BK 13-18 FLR BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A162A00 LBB OPF.S.550 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8ABH8 DEKABANK DGZ IHS.S.6137 BD00 BON EUR N

CA BMFB XFRA XS0653885961 BMW FIN. NV 11/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0001735926 LAND NRW SCHA.R.332 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R00R6 SACHSEN-ANH.LS 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J8K7 DZ BANK IS.A442 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J8U6 DZ BANK IS.A451 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1YB1 LB.HESS.THR.CARRARA01P/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KJ56 LBBW INFLATIONS-ANL 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB38R7 NORDLB OPF.S.1261 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB28U3 LBHT IS. MTN A28U BD01 BON EUR N

CA XFRA USG9372JAA00 VIRGOLINO DE O.FIN. 11/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USP0R11WAC49 BCO DAVIVIENDA 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0878575900 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD01 BON NOK N

CA TRVP XFRA XS0880285977 CITIGROUP INC 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0880955884 CADES 13/18 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1352985813 LB.HESS.-THR. 16/18 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KKQ7 LBBW GM-SPRINTER 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US22546QAT40 CS N.Y.BR. 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US22546QAU13 CS N.Y.BR. 2018 MTN FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US45905UR553 WORLD BK 17/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0083745462 KRED.F.WIED. 98/18 MTN BD02 BON ITL N