FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.319 EUR

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.139 EUR

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.596 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.118 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.120 EUR

EVN XFRA AT0000741053 EVN AG 0.470 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.057 EUR