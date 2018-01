FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

27C XFRA AU000000IOT7 IOT GROUP LTD

F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR.

26H XFRA US42328V1089 HELIUS MEDICAL TECHNOLOG.