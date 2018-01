Medienmitteilung

Hans Dreier tritt aus Konzernleitung der Adval Tech Gruppe aus

Niederwangen, 24. Januar 2018, 7.00 Uhr - Verwaltungsrats- und KonzernleitungsmitgliedHans Dreier (Leiter Legal/IT/Logistics) tritt per 1. April 2018, bei Erreichen des Pensionsalters, aus der Konzernleitung der Adval Tech Gruppe aus. Er bleibt aber Verwaltungsrat der Adval Tech Holding AG und steht der Konzernleitung als Berater weiterhin zur Verfügung. In seiner Konzernleitungsfunktion wird Hans Dreier nicht ersetzt. Ab 1. April 2018 besteht die Konzernleitung demnach aus folgenden drei Mitgliedern: René Rothen (CEO), Markus Reber (CFO) und Valeria Poretti-Rezzonico (Leiterin Corporate HR/Communication).

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Adval Tech ist ein global tätiger Industriepartner für Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff in grossen Stückzahlen. Der Fokus von Adval Tech liegt auf dem Automobilmarkt und auf verwandten Anwendungen. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage.

Kontakt

Valeria Poretti-Rezzonico, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, (valeria.poretti@advaltech.com: mailto:valeria.poretti@advaltech.com)

