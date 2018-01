Basel - Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 hatte Novartis die Märkte bereits im Vorfeld gewarnt, dass es ein weiteres Übergangsjahr werden dürfte. Diese Vorhersage hat der Pharmakonzern am Mittwoch mit seinen vorgelegten Zahlen denn auch erfüllt. Umsatz und Kern-Gewinn sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Wichtiger ist der Blick nach vorne: Da sagt Novartis für 2018 wieder ein Wachstum voraus.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Novartis einen Umsatz in Höhe von 49,1 Mrd USD erzielt. Das liegt zu konstanten Wechselkursen (kWk) um 2% über dem Niveau des Vorjahres (+1% in USD). Das operative Kernergebnis beziffert Novartis in der Medienmitteilung auf 12,9 Mrd USD (-1%). Zu konstanten Wechselkursen gerechnet ist dies unverändert gegenüber 2016. Der Kern-Jahresgewinn der Gruppe erhöhte sich um 1% auf 11,4 Mrd USD (+2% zu kWk).

Leicht höhere Dividende

Den Aktionären stellt der Konzern eine Dividende von 2,80 CHF in Aussicht, nach 2,75 CHF für 2016.

Im Rahmen der Erwartungen

Mit den Konzernzahlen hat Novartis die Markterwartungen in etwa erreicht. Analysten haben im Durchschnitt (AWP-Konsens) einen Konzernjahresumsatz von 49,1 Mrd USD und ein operatives Kernergebnis von 12,8 Mrd prognostiziert.

Schuppenflechte-Mittel Cosentyx als Blockbuster

Mit Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...