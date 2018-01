Frankreich ist das neue Leitland Europas, sagt Emma Marcegaglia, Chefin des europäischen Industrieverbandes Businesseuropa, beim Davos-Gipfel. Außerdem erklärt sie, was Trumps Steuerreform für Europa bedeutet.

WirtschaftsWoche: Signora Marcegaglia, Sie kommen gerade von einem Treffen weltweiter Unternehmenschefs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Weltwirtschaftsgipfel nach Davos. Hier gilt Macron bereits als neuer Star in Europas Politik. Wie war Ihr Eindruck?Emma Marcegaglia: Es war wirklich entzückend. Und hochkarätig besetzt: An diesen Tischen saßen zum Beispiel die CEOs von Goldman Sachs, JP Morgen, Toyota oder Novartis. Das war wirklich eine große Sache.

Sie sind schon Fan von Macron?Er ist wirklich sehr klar in seinen Botschaften, sehr in den Details drin.

Zum Beispiel?Er hat eine halbe Stunde seine Reformpläne beschrieben, danach jede Frage detailliert beantwortet. Und er hat ja auch schon angefangen, zu liefern, etwa beim Arbeitsmarkt. Frankreich ist zurück, wollte er vermitteln. Und ich glaube: Frankreich ist zurück. Es war eine sehr unternehmerfreundliche Rede.

Was war denn inhaltlich seine Schlüssel-Botschaft?Er setzt ganz klar auf Europa. Er möchte eine kleinere Gruppe von Staaten bilden, die stärker zusammenarbeiten. Die sollen dann ein einheitliches Steuersystem, einen einheitlichen Arbeitsmarkt haben. Und das ist wirklich interessant. Denn so, wie es derzeit ist, bremsen jene, in denen nationalistische Strömungen Aufschwung haben. Gleichzeitig wissen viele Länder, dass es nicht so bleiben kann wie es ist. Das durch den Macron-Vorschlag zu lösen, wird natürlich nicht einfach, aber die Idee ist wirklich gut.

Er scheint die deutsche-französische Achse wiederbeleben zu wollen. ...

