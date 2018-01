IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs verlängert seinen bisher größten Auftrag mit einem international führenden Hersteller von Schönheitsprodukten für die Nutzung von TotalSocial

Montreal, QC/New Brunswick, NJ - (23. Januar 2018) - Engagement Labs (TSX VENTURE: EL) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen Vertrag mit einem international führenden Hersteller von Schönheitsprodukten (der Kunde) zur Nutzung der von Engagement Labs entwickelten Daten- und Analyseplattform TotalSocial erfolgreich verlängern konnte. Der neue Ein-Jahres-Vertrag im Wert von 700.000 USD (875.000 CAD) ist der größte Vertrag, den sich Engagement Labs seit der Firmengründung sichern konnte. Engagement Labs wird damit das dritte Jahr in Folge mit dem Kunden zusammenarbeiten und diesem ein laufendes Bewertungs- und Diagnoseprogramm für seine Marketingmaßnahmen und seine Social-Media-Kampagnen in 10 Weltmärkten - darunter auch Europa, Lateinamerika und Asien - zur Verfügung stellen. Der Kunde hat sein Budget seit dem ersten Vertragsabschluss im Jahr 2016 kontinuierlich gesteigert; die Gesamtausgaben über den Zeitraum von drei Jahren belaufen sich damit auf 1,912 Millionen USD.

TotalSocial ist für das Führungsteam des Kunden zu einem essentiellen Bestandteil der Nachforschungs- und Diagnosemaßnahmen geworden. Wir decken auch den Daten- und Analysebedarf der lokalen Märkte ab, um die Marketingstrategien des Kunden zu verbessern und die Leistungskennzahlen dieses kritischen Indikators der Konsumentenaktivitäten zu messen. Der dauerhafte Erfolg von TotalSocial und damit verbunden auch eine nachweislich starke Anlagenrendite waren die treibende Kraft hinter der Vertragsverlängerung um ein drittes Jahr in Folge, meint Ed Keller, CEO von Engagement Labs. Wir freuen uns schon darauf, im kommenden Jahr eine Wertsteigerung zu erzielen.

Der Kunde setzt TotalSocial als Unterstützung für seine Marketingstrategie und seine Social-Media-Verkaufsstrategie ein. TotalSocial wird insbesondere dazu verwendet, das Konversationsvolumen im Hinblick auf die Marke, die Stimmung dieser Konversationen und die Inhalte, die über die Marke ausgetauscht werden, zu messen. Bewertet wird auch, ob Meinungsbildner über die Marke sprechen oder nicht. Der Kunde kann außerdem feststellen, über welche Art von Inhalten am meisten online (über soziale Medien) und offline (persönliche Gespräche) gesprochen wird.

TotalSocial ist eine zum Patent angemeldete Daten- und Analyseplattform, die Markenherstellern und anderen Unternehmen in einzigartiger Weise umfassende Einblicke in das soziale Ökosystem und dessen Auswirkungen auf ihr Geschäft ermöglicht. Engagement Labs erweitert seine Klientel laufend und zählt immer mehr Fortune 500-Marken in den Bereichen Finanzdienstleistung, Telekom, Medien, Sport, Lebensmittel, Schönheit und Software zu seinen Kunden. TotalSocial ist die einzige Plattform, die Online-Daten über Markenkonversationen aus sozialen Netzwerken mit über Mundpropaganda generierten Offline-Daten kombiniert. Die Plattform verfügt über eine eigene Datenbank mit Offline-Kommunikationsdaten, die von Engagement Labs über einen Zeitraum von 10 Jahren zusammengetragen wurden. Als einzige Quelle von Offline-Daten über Marken dieser Art bietet sie damit einen wesentlichen Input, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit diesen Daten werden die Prognose- bzw. Analyse-Tools des Unternehmens gefüttert, die auf eigenen Algorithmen und maschinellen Lernmethoden basieren und Umsatzprognosen für die Zukunft ermöglichen. Marketingexperten erhalten damit bessere Einblicke und können so höhere Marketingrenditen und Umsätze erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.engagementlabs.com / www.totalsocial.com.

Über Engagement Labs Engagement Labs (TSXV: EL) bietet international führenden Markenherstellern ein einzigartiges und effizientes Instrument, um ihre Umsätze zu steigern und ihre Marketingrenditen zu erhöhen. Unsere TotalSocial-Technologieplattform kombiniert Messdaten aus den sozialen Netzwerken mit dem weltweit einzigen Tool zur Messung von Offline-Daten über Mundpropaganda und gibt Marketingexperten damit eine integrierte Gesamtlösung an die Hand, um Leistung zu messen, Schwachstellen und Chancen zu diagnostizieren und spezifische strategische und taktische Maßnahmen zur Steigerung von Umsatzzahlen und Marketingrenditen zu setzen. Das von uns entwickelte prognostische Analyse-Tool verbindet TotalSocial-Messdaten mit wichtigen Geschäftsergebnissen. Engagement Labs hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien (UK) und Kanada. Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Unternehmensführung zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, jedoch beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Engagement Labs hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

