Von Adria Calatayud

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der niederländische Lebensmitteleinzelhändler Ahold Delhaize hat auch im vierten Quartal von einem starken US-Geschäft profitiert. Die Koninklijke Ahold Delhaize NV, die 2016 aus dem Zusammenschluss von Royal Ahold und der Delhaize Group hervorgegangen ist, setzte von Oktober bis Dezember zu konstanten Wechselkursen mit 15,8 Milliarden Euro netto 1,6 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel Erlöse von 15,72 Milliarden Euro prognostiziert. Auf Pro-forma-Basis legten die Umsätze zu konstanten Wechselkursen um 2,5 Prozent zu.

In den USA, der wichtigsten Erlösquelle des Konzerns, nahmen die vergleichbaren Umsätze von Ahold USA um 0,6 Prozent und die von Delhaize America um 1,5 Prozent zu. In den Niederlanden, dem zweitgrößten Markt des Einzelhandelskonzerns, stiegen die vergleichbaren Umsätze um 6 Prozent. Wie Ahold Delhaize weiter mitteilte, dürfte der freie Cashflow im vergangenen Jahr das selbst gesteckte Ziel von 1,6 Milliarden Euro nicht zuletzt dank geringer als erwartet ausgefallener Ausgaben deutlich übertroffen haben. Die bereinigte operative Gewinnmarge dürfte die in Aussicht gestellten rund 3,9 Prozent erreicht haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.