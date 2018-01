DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt erstmals über die Stilllegung von Dieselautos mit Betrugssoftware in einer Stadt. Die Richter sollen klären, ob bestimmte Dieselautos des Volkswagen-Konzerns weiter auf den Straßen fahren dürfen. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Die Betriebserlaubnis der betroffenen Fahrzeuge ist nach Ansicht der Umweltorganisation erloschen - die Zulassungsbehörden zögen sie aber trotzdem nicht aus dem Verkehr. Deshalb will die DUH die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt nun als erste von insgesamt zehn Städten zu Stilllegungen betroffener PKW zwingen. Die Klage hatte die DUH Anfang Juli 2017 eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt war der amtliche Rückruf für die Fahrzeuge bereits mehr als anderthalb Jahre her - so lange war die Frist für Umrüstungen. Schützenhilfe bei ihrer Forderung nach Hardware-Nachrüstungen für Diesel mit Betrugssoftware erhält die DUH aus München. In einem von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten kommt der Motoren-Experte Georg Wachtmeister zum Ergebnis, dass der nachträgliche Einbau von solchen sogenannten SRC-Katalysatoren eine "sehr effiziente Maßnahme zur Emissionsreduzierung" sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford

13:00 US/Comcast Corp, Ergebnis 4Q, Philadelphia

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

Möglicher vorgezogener Termin - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Gerry Weber International AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 zuvor: 59,1 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,8 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,8 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,0 zuvor: 63,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,6 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 zuvor: 60,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,9 zuvor: 58,1 - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +5.900 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,1 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 2 Mrd SEK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.838,80 -0,03 Nikkei-225 23.940,78 -0,76 Schanghai-Comp. 3.558,64 0,34 DAX 13.559,60 0,71 DAX-Future 13.569,00 0,51 XDAX 13.567,48 0,45 MDAX 27.396,25 -0,06 TecDAX 2.704,39 -0,05 EuroStoxx50 3.672,29 0,19 Stoxx50 3.274,97 0,23 Dow-Jones 26.210,81 -0,01 S&P-500-Index 2.839,13 0,22 Nasdaq-Comp. 7.460,29 0,71 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,82 +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Start am Mittwoch zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der über 1,23 Dollar gestiegene Euro wirkt als Bremsklotz. Daneben dürften sich die Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag etwas bedeckt halten, obgleich die meisten Beobachter keine geldpolitischen Änderungen erwarten. Übergeordnet bleibt das Bild freundlich, und das trotz der wieder schärfer werdenden protektionistischen Töne und Maßnahmen aus Washington. Die Bekanntgabe der europäischen Einkaufsmanagerindizes könnte im Handelsverlauf für Bewegung sorgen. Allerdings bewegen diese sich bereits auf sehr hohem Niveau, so dass sich das Überraschungspotenzial in Grenzen halten dürfte.

Rückblick: Gut behauptet - Konjunkturoptimismus sorgte weiter für Kauflaune. Dazu passte, dass der IWF zuletzt die diesjährigen Wachstumsziele für die Weltwirtschaft erhöhte und der deutsche ZEW-Index der Konjunkturerwartungen im Januar stärker als erwartet zulegte. Gewinnmitnahmen im Rohstoffsektor bremsten die breite Aufwärtsbewegung in Europa. Mit einem Minus von rund 2 Prozent war der Sektor der mit Abstand größte Verlierer. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen angesichts durchschnittlicher Kursgewinne von über 5 Prozent in dem Sektor seit Jahresbeginn. Unter den Einzelwerten profitierten Carrefour mit einem Plus von 3,2 Prozent von der Ankündigung umfassender Maßnamen zur Restrukturierung. Mit einem Plus von gut 8 Prozent wurden starke Quartalszahlen des Computerzubehöranbieters Logitech belohnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - DAX, MDAX und SDAX erreichten Rekordhochs, der TecDAX kletterte auf den höchsten Stand seiner Berechnung. Im Handel wurde von großen Kaufaufträgen aus dem Ausland berichtet. Angeführt wurde der DAX von Bayer mit einem Plus von 3,3 Prozent, dicht gefolgt von Fresenius (+2,8 Prozent). Die zuletzt gut gelaufenen Automobilwerte litten dagegen unter dem festen Euro und gaben etwas nach. Norma (+2,9 Prozent) profitierten von einem optimistischen Kommentar der Analysten von Hauck & Aufhäuser nach Vorlage erster Geschäftszahlen für 2017 am Montag. Die Einführung von Importzöllen von bis zu 30 Prozent auf Solarpaneele durch die US-Regierung drückte SMA Solar um 4 Prozent. Wirecard schlossen 3,7 Prozent im Minus. Fundamentale Nachrichten gab es nicht, "aber wieder eine Menge Stimmungsmache", sagte ein Händler mit Verweis auf einen negativen Research-Bericht einer "Southern Investigative Reporting Foundation".

XETRA-NACHBÖRSE

Im Fokus stand die Gerresheimer-Aktie. Die Steuerreform in den USA kommt dem Pharmaverpackungsspezialist zugute. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erwartet es aus der Neubewertung der bilanzierten latenten Steuern einen einmaligen positiven Effekt von 50 bis 55 Millionen Dollar. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Zu Beginn kletterten Dow & Co auf neue Höchststände. Danach etablierte sich eine Seitwärtstendenz. Vor allem die weiter guten Aussichten für die globale Konjunktur mit den erwartet positiven Auswirkungen auf die Ergebnisse der Unternehmen trieben den Markt an, hieß es. Bei Netflix kamen die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und der Ausblick gut an. Die Aktie gewann 10 Prozent. Verizon schlossen nach anfänglichen Gewinnen mit einem Minus von 0,4 Prozent. Ein positiver Steuereffekt in Höhe von 16,8 Milliarden Dollar aus der Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten blähte den Nettogewinn im vierten Quartal kräftig auf. Bereinigt um den Bilanzeffekt und andere Faktoren lag der Gewinn aber leicht unter den Erwartungen. Johnson & Johnson fielen trotz besser als erwarteter Zahlen um 4,3 Prozent. Für Druck sorgte hier die Bestätigung der Anullierung eines Patents für einen Blockbuster des Konzerns. Procter & Gamble litten nach guten Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen und verloren 3,1 Prozent. General Electric erholten sich um 4,5 Prozent. Am Vortag waren sie auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren gefallen nach zuletzt fast durchweg negativen Nachrichten. Whirlpool rückten um 3,2 Prozent vor und profitierten von den nun erhobenen Strafzöllen auf importierte Waschmaschinen.

Am Anleihemarkt stützte auch die Entscheidung der Bank of Japan, ihre lockere Geldpolitik fortzusetzen. Dazu kam den als sicherer Hafen geltenden Anleihen zugute, dass der US-Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern weiter schwelt. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 3 Basispunkte auf 2,62 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.25 Uhr EUR/USD 1,2324 +0,2% 1,2297 1,2273 EUR/JPY 135,44 -0,1% 135,60 135,55 EUR/CHF 1,1766 -0,1% 1,1781 1,1777 GBP/EUR 1,1393 +0,0% 1,1385 1,1383 USD/JPY 109,91 -0,3% 110,29 110,44 GBP/USD 1,4039 +0,3% 1,4002 1,3968 Bitcoin BTC/USD 10.683,50 -3,3% 11.047,13 10.929,87

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

Der Dollar stand auf breiter Front unter kontinuierlichem Abgabedruck. Unter abnderem habe der leichte Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt belastet. Zudem drückten Sorgen vor zunehmenden Handelsspannungen auf die Stimmung für den Dollar, nachdem Donald Trump Strafzölle auf den Import von Waschmaschinen und Solar-Paneelen erhoben hat. Der Yen profitierte andererseits von den Entscheidungen und Aussagen der Bank of Japan, die ihren expansive geldpolitischen Kurs zwar beibehält, aber erstmals seit langem nicht von einer weiteren Schwächung der Inflationserwartung sprach. Der Euro kletterte im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag zwischenzeitlich über die Marke von 1,23 Dollar. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2294 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 110,33 Yen nach einem Vortageshoch über der Marke von 111 Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,53 64,47 +0,1% 0,06 +6,8% Brent/ICE 69,90 69,96 -0,1% -0,06 +4,9%

Der Goldpreis profitierte vom schwachen Dollar. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.337 Dollar zu. Teilnehmer sprachen aber auch von einer Konsolidierung des Edelmetalls, nachdem der Preis in der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit Anfang September geklettert war. "Nach der jüngsten Rally ist eine Korrektur genau das was der Markt braucht, um anschließend einen Anlauf an die wichtige Widerstandsmarke von 1.375 Dollar zu nehmen", sagte Rohstoff-Stratege Ole Hansen von der Saxo Bank.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,55 1.341,30 +0,0% +0,26 +3,0% Silber (Spot) 17,05 17,06 -0,0% -0,00 +0,7% Platin (Spot) 1.006,00 1.009,00 -0,3% -3,00 +8,2% Kupfer-Future 3,13 3,10 +1,0% +0,03 -4,9%

Der Goldpreis profitierte vom schwachen Dollar. Das Edelmetall holte zwischenzeitliche Abgaben wieder auf. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.337 Dollar zu. Teilnehmer sprachen aber auch von einer Konsolidierung des Edelmetalls, nachdem der Preis in der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit Anfang September geklettert war. "Nach der jüngsten Rally ist eine Korrektur genau das was der Markt braucht, um anschließend einen Anlauf an die wichtige Widerstandsmarke von 1.375 Dollar zu nehmen", sagt Rohstoff-Stratege Ole Hansen von der Saxo Bank.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

-Der US-Senat hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der Notenbank bestätigt. Die Senatoren stimmten mit 85 gegen 12 Stimmen für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Südkoreas Regierung ergreift weitere Maßnahmen, um die Spekulation mit Cyberwährungen stärker zu kontrollieren. Nur noch Einzelpersonen mit überprüften Bankkonten dürfen die virtuellen Währungen kaufen. Südkorea hatte bereits vorher angekündigt, die Verwendung von anonymen Kryptowährungshandelskonten zu verbieten. Die neue Verordnung geht nun aber noch weiter und verlangt von Banken und Börsen, dass sie ihre Kunden identifizieren müssen. Die neue Regel tritt am 30. Januar in Kraft.

GERRESHEIMER

erwartet aus der Neubewertung der bilanzierten latenten Steuern einen einmaligen positiven Effekt von 50 bis 55 Millionen US-Dollar.

AHOLD DELHAIZE

hat im vierten Quartal mit 15,8 Milliarden Euro netto 1,6 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 15,72 Milliarden prognostiziert. Auf Pro-forma-Basis legten die Umsätze zu konstanten Wechselkursen um 2,5 Prozent zu. In den USA, der wichtigsten Erlösquelle des Konzerns, nahmen die vergleichbaren Umsätze von Ahold USA um 0,6 Prozent und die von Delhaize America um 1,5 Prozent zu. Laut Ahold dürfte der freie Cashflow das selbst gesteckte Ziel von 1,6 Milliarden Euro nicht zuletzt dank geringer als erwartet ausgefallener Ausgaben deutlich übertroffen haben. Die bereinigte operative Gewinnmarge dürfte die in Aussicht gestellten rund 3,9 Prozent erreicht haben.

SHOP APOTHEKE

ist 2017 dank einer starken Erhöhung der Kundenzahlen deutlich gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 60 Prozent auf 284 Millionen Euro, die zahl der aktiven Kunden von 1,8 auf rund 2,7 Millionen.

SUEZ

Der vorläufige Gewinn 2017 ist auf 300 Millionen von 393 Millionen Euro im Vorjahr gesunken. Der Umsatz legte um 1,5 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro zu. Den Gewinnrückgang begründete Suez mit höheren Kosten im Spanien-Geschäft sowie mit Belastungen aufgrund von Vertragskündigungen in Marokko und Indien. 2018 soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund 10 Prozent und der Umsatz um etwa 9 Prozent zulegen.

TEXAS INSTRUMENTS

hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes getroffen. Jedoch verzeichnete das Unternehmen durch die US-Steuerreform eine Belastung von 730 Millionen Dollar. TI meldete einen Nettogewinn von 344 Millionen Dollar bzw. 34 Cent je Aktie, bereinigt von 1,09 Dollar. Letzteres traf genau die Prognose der Analysten. Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden Dollar, während Analysten 3,74 Milliarden geschätzt hatten. Die Aktie rutschte im nachbörslichen US-Handel um 5,4 Prozent ab.

UBS

Im Vermögensverwaltungsgeschäft gibt es ein großes Stühlerücken. Hintergrund ist der Zusammenschluss mehrerer Vertriebsregionen. Das Geschäft soll trotz des zunehmenden Wettbewerbs auch in Zukunft der wichtigste Gewinntreiber für die Bank sein.

VODAFONE

kauft die griechische CYTA Telecommunications Hellas SA für rund 118 Millionen Euro. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge rund 300.000 Breitbandkunden und kommt damit auf einen Marktanteil von etwa 8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.