Nach der jüngsten Rallye wird der Dax am Mittwoch nur knapp unter seinem neuem Rekordhoch erwartet. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 13.559,60 Punkten so hoch geschlossen wie nie zuvor. Auch der MDax und der SDax hatten neuen Höchststände markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...