Die Kurse am deutschen Aktienmarkt bleiben auf hohem Niveau. Das nächste Allzeithoch ist in unmittelbarer Reichweite. Die Kauflaune entwickelt sich zu einer Januar-Rally. Experten blasen zur Attacke auf die 14.000.

Anleger haben am Dienstag ein neues Allzeithoch beim Dax gefeiert. Hatte das mit der Jahresendrally nicht so richtig funktioniert, legt Frankfurt einen starken Jahresauftakt hin. In den nicht mal vier Wochen, die bisher gehandelt wurde, kletterte der Dax ganze fünf Prozent rauf und konnte die Januar-Rally mit einer neuen Bestmarke krönen. Als Messlatte führt die Kurstafel nun einen Stand von 13.596 Punkten.

Am Mittwoch liegt das Börsenbarometer gut eine Stunde vor dem Start des Parketthandels nur wenige Punkte unter diesem Rekord - bei 13.570 Punkten. "Als nächstes Ziel haben die Bullen die Hürde von 14.000 Punkten vor Augen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...