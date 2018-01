IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Marc Davis berichtet: Golden Dawn erfreut sich über einen aussichtsreichen Neuzugang in seinem Gold-Portfolio

Golden Dawn Minerals Inc., 24.01.2018 (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das Unternehmen oder Golden Dawn) freut sich heute bekanntzugeben, das Marc Davis einen weiteren Artikel über das Unternehmen veröffentlicht hat.

Den vollständigen und originalen Artikel können sie unter folgenden Link nachlesen:

https://www.stockhouse.com/opinion/independent-reports/2018/01/22 /golden-dawn-announces-new-company-maker-gold-inventory

Golden Dawn Minerals baut seine Präsenz in einem der am wenigsten explorierten Goldgürtel Kanadas, der Bergbauregion Greenwood, weiter aus.

In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen sein Portfolio an kleinen ehemaligen Goldproduktionsbetrieben und -lagerstätten kontinuierlich erweitern. Alle werden bestmöglich bearbeitet, um schon bald in Produktion gehen zu können.

Die jüngste Übernahme des Unternehmens dürfte sich zu einem Megahit entwickeln.

Golden Dawn hat erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass es mit seinen Zielen im Hinblick auf die Goldproduktion eine neue Phase beschreiten will. Dies ist ihm mit der Optionsvereinbarung zum hitverdächtigen Goldprojekt J&L im Süden der kanadischen Provinz British Columbia nun gelungen.

Eine von unabhängiger Seite erstellte Ressourcenberechnung hat ergeben, dass insgesamt 1,35 Millionen Unzen Goldäquivalent in der gemessenen und angezeigten Kategorie abgegrenzt wurden. Zusätzlich wurden insgesamt 1,08 Millionen Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie abgegrenzt. Daraus ergeben sich 8.548.000 Tonnen in der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Kategorie mit einem durchschnittlichen Goldäquivalentgehalt von 8,09 g/t (Gold/Tonne) - siehe nachstehende Tabelle.

Mit insgesamt 2,43 Millionen Unzen Goldäquivalent in allen drei Kategorien beherbergt das Projekt J&L damit eine der größten unerschlossenen Goldressourcen in Westkanada.

Mineralressourcenschätzung für J&L - NSR-Cutoff-Wert 110 CAD/Tonne

HauptzoneTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄAu-Äqu. (Tsd.)(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) qu. (Tsd.

Unzen) Unzen) Unzen) (g/t )

gemessene1.337 6,19 266 63,3 2.721 2,214,129,69417 R.

angezeigt2.778 5,42 485 49,8 4.450 1,753,168,14727

e R.

gemessene4.115 5,67 751 54,2 7.172 1,9 3,478,651.144

& angezeig te R.

abgeleite4.433 4,42 630 63,0 8.978 1,922,657,131.016

te R.

HängendesTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄAu-Äqu. (Tsd.)(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) qu. (Tsd.

Unzen) Unzen) Unzen) (g/t )

angezeigt280 0,91 8 57,1 515 2,595,935,3348

e R. abgeleite33 0,24 0 77,7 83 3,165,895,115 te R.

LiegendesTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄAu-Äqu. (Tsd.)(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) qu. (Tsd.

Unzen) Unzen) Unzen) (g/t )

abgeleite319 4,04 41 25,9 265 0,540,474,7749

te R.

Yellow-JaTonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄAu-Äqu. cket (Tsd.)(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) qu. (Tsd.

Zone Unzen) Unzen) Unzen) (g/t )

angezeigt764 0,09 2 62,8 1.544 2,619,986,42158

e R. abgeleite23 0,12 0 55,5 41 2,677,755,384 te R.

gesamt Tonnen Au Au Ag Ag Pb Zn Au-ÄAu-Äqu. alle (Tsd.)(g/t)(Tsd. (g/t)(Tsd. (%) (%) qu. (Tsd.

Zonen Unzen) Unzen) Unzen) (g/t )

gemessene1.337 6,19 266 63,3 2.721 2,214,129,69417 R.

angezeigt3.823 4,03 495 53,0 6.509 1,984,737,60934

e R.

gemessene5.160 4,59 761 55,6 9.231 2,044,578,141.351

& angezeig te R.

abgeleite4.808 4,35 672 60,6 9.367 1,842,556,951.075

te R. Auf einem hitverdächtigen Goldprojekt aufbauen Das Konzessionsgebiet J&L befindet sich 35 Kilometer nördlich von Revelstoke. Das Besondere an diesem neuen Edelstein in der Krone von Golden Dawn: Das Projekt hat über die bekannte Ressourcenbasis hinaus noch Spielraum für eine Ressourcenerweiterung.

Frühere Arbeiten haben außerdem gezeigt, dass das Projekt J&L eine Reihe von parallel bis treppenförmig angeordnete Mineralisierungszonen mit Verdrängungserzen beherbergt, die in eine Scherung eingebettet und mit goldhaltigen Sulfiden angereichert sind. Alle Mineralisierungszonen stehen für eine (kontinuierliche) Erweiterung offen. Dazu zählt auch die Hauptzone, die an der Oberfläche auf einer Streichlänge von bis zu 3000 Meter nachverfolgt und anhand von Bohrungen über 1.500 Meter erkundet wurde.

Darüber hinaus befindet sich die Lagerstätte in einer der sichersten und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt (REVELSTOKE, Südosten der kanadischen Provinz British Columbia), die für ihre lange Bergbautradition und ihre gut ausgebaute Infrastruktur bekannt ist.

Das gut definierte Goldprojekt J&L wurde in bestimmten Abständen von zahlreichen Betreibern exploriert. Im Zuge der Exploration wurden so insgesamt 311 Bohrlöcher mit einem Bohrvolumen von 40.886 Meter absolviert. Das Konzessionsgebiet kann außerdem mit untertägigen Erschließungen auf drei Kilometern Länge, zwei Minenportalen mit Zugang zu unterirdischen Abbaubereichen und einer Maschinenflotte für den Bergbau unter Tage punkten.

Ein früherer Betreiber - Huakan International Mining - bezahlte 10,79 Millionen Dollar für die Lagerstätte und baute diese bis zur wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2012 aus. Allerdings wurden die Arbeiten im Jahr 2014 wegen einer zyklischen Flaute in der Bergbaubranche beendet.

Das Konzessionsgebiet ist über befestigte Straßen und Forststraßen gut erreichbar. Auch die Bahnanbindung ist durch einen eigenen Gleisanschluss und eine Verladestation in Revelstoke gegeben. Zur Infrastruktur des Konzessionsgebiets gehören auch Betriebsanlagen (samt einem Camp für 40 Mann) sowie Wartungsgebäude und Reparaturwerkstätten.

Golden Dawn leitet die erste Phase der Optionsvereinbarung mit einer vorläufigen wirtschaftlichen Neubewertung ein, die rund 250.000 Dollar kostet. Das Unternehmen hat bis zum Abschluss der Studie - was in 5-8 Monaten der Fall sein wird - keine weiteren finanziellen Verpflichtungen. Nach einer Absicherung mit robusten Wirtschaftszahlen anhand der vorläufigen wirtschaftlichen Neubewertung (UPEA) des Projekts wird das Unternehmen dann die Kosten der Vormachbarkeitsstudie (PFS) - laut Schätzung 6.000.000 Dollar - finanzieren. Diese Studie wird ab dem Datum der Fertigstellung der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) voraussichtlich 24 Monate dauern. Anschließend muss das Unternehmen 15.000.000 Aktien und zusätzlich 8 Millionen Dollar übergeben, um sich 51 % der Anteile an der Mine und am Konzessionsgebiet J&L zu sichern. Nach Abschluss der Vormachbarkeitsstudie (PFS) kann das Unternehmen die Option wahrnehmen, die übrigen Anteile von 49 % an der Mine J&L für zusätzlich 30.000.000 Dollar zu kaufen. Mit der Vormachbarkeitsstudie soll die Machbarkeit des Ankaufs der zusätzlichen 49 % und damit des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Projekt bewertet werden. Dies ist aus Sicht von Golden Dawn eine gut durchdachte Optionsvereinbarung: die finanziellen Verpflichtungen sind gestaffelt und durch die Steigerung des Konfidenzniveaus nach jeder einzelnen Studie wird auch das Risikoprofil des Projekts optimiert. Die Vormachbarkeitsstudie umfasst ober- und untertägige Ergänzungsbohrungen, um die abgeleiteten Ressourcen zumindest in die angezeigte Kategorie überzuführen und die aktuellen Ressourcen allesamt hochzustufen.

President Wolf Wiese, ein ehemaliger Investmentbanker, kann auf 22 Jahre Erfahrung im Rohstoffexplorationssektor zurückblicken. Zu seinen Erfolgen zählt unter anderem sein Engagement bei Canadian Metals Explorations Ltd. (firmiert heute unter dem Namen Hard Creek Nickel Ltd.), wo er zwischen 1995 und 2004 die treibende Kraft der Gesellschaft war.

Seine Fähigkeiten werden von Dr. Mathew Ball, Ph.D, P.Geo, dem COO und geologischen Leiter des Unternehmens, ergänzt. Dr. Ball kann auf mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung, unter anderem in der untertägigen Erschließung von Edelmetallen, verweisen.

Er verfügt über beste Kenntnisse im Hinblick auf Erzgangsysteme, epithermale Gold-Silber-Lagerstätten, Porphyr-Lagerstätten mit Kupfer-/Goldvorkommen und Skarn-Lagerstätten. Im Gebiet von Greenwood mit seinen reichhaltigen Mineralvorkommen im Süden der Provinz British Columbia sind all diese Mineralisierungstypen zu finden.

Die Unternehmensführung wird maßgeblich von einem hochkarätigen Board unterstützt, zu dessen Mitgliedern auch Branchengrößen wie Stephen M. Leahy zählen. Leahy gründete die North American Tungsten Corporation und war von 1993 bis 2013 Chairman und CEO dieser Gesellschaft. Mit 250 Mitarbeitern und 100 Millionen $ Umsatz förderte North American Tungsten jährlich rund 4 % des weltweit produzierten Primärwolframs (Konzentrat).

Golden Dawn betrachtet das Projekt J&L als eigenständiges Projekt, das in keinster Weise mit den anderen Projekten des Unternehmens in der Region Greenwood in Verbindung steht. Alles in allem handelt es sich um ein Projekt, das sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befindet und dem große Beachtung zuteilwird, damit es schon bald zu einem Goldproduktionsbetrieb ausgebaut werden kann.

Weitere Goldlagerstätten, die auf die baldige Produktion vorbereitet werden

Das Unternehmen besitzt eine Reihe von Projekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium, zu denen auch ehemalige Produktionsbetriebe zählen, die während der letzten Rohstoffflaute eingemottet wurden. Golden Dawn hat das Ende des letzten Bergbau-Booms dahingehend genutzt, sich ein strategisches Portfolio an aussichtsreichen Konzessionsgebieten im Bergbaucamp Greenwood (das Edelmetallprojekt Greenwood) zu einem unglaublich günstigen Preis aufzubauen. Zu diesem Portfolio zählen unter anderem mehr als 30 ehemalige Produktionsbetriebe sowie eine moderne Verarbeitungsanlage (Mühle) mit einer Tageskapazität von 200/400 Tonnen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42198/Marc Davis 24.01.2018 Golden Dawn Announces a New Company Maker Gold Inventory_DE-Benderfinal_PRCOM.001.jpeg

Die oben abgebildete Mühle Greenwood dürfte schon bald Gold aus der Mine Lexington verarbeiten

Von besonderer Bedeutung ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bergbauregion Greenwood alle wichtigen historischen Minen, Rohstofflagerstätten und sichtbaren Vorkommen zusammengelegt wurden. Diese Übernahmen haben Golden Dawn zum zweitgrößten Grundbesitzer im Goldgürtel Greenwood gemacht. Die Aktionäre des Unternehmens werden in naher Zukunft durch drei kostengünstige Goldprojektchancen mit kurzfristigem Produktionspotenzial - nämlich die Minen Lexington, Golden Crown und May Mac - von den steigenden Goldpreisen profitieren. Der aktuelle Bestand umfasst mindestens 170.000 Unzen hochgradiges Gold in der gemessenen und angezeigten Kategorie, das in den Minen Lexington und Golden Crown lagert. Die Mine Lexington wird voraussichtlich als erste wieder in Betrieb genommen. Golden Dawn hat die Trockenlegung der Mine abgeschlossen und ist derzeit mit der Sanierung der Mine Lexington befasst, die im 2. Quartal 2018 zu einem Produktionsbetrieb ausgebaut werden soll. Der budgetierte Aufwand von maximal 2 Millionen Dollar für die Reaktivierung der Mine Lexington und der nahegelegenen Mühle Greenwood ist im Vergleich zu den Umsatzprognosen ein Fliegengewicht. Apropos Umsätze: Die Anleger werden wahrscheinlich schon ab dem 2. Quartal 2018 in den Genuss des ersten Cashflows kommen, wenn sowohl die Mine Lexington als auch die Verarbeitungsanlage Greenwood alle Genehmigungen für eine Wiederinbetriebnahme erhalten. Erwähnenswert ist, dass die Mine Lexington noch 2008, also vor relativ kurzer Zeit, in Betrieb war und sich in einem guten Betriebszustand befindet. Mit nachhaltigen Gesamtkosten (All-in sustaining costs/AISC) von schätzungsweise gerade mal 786 US-Dollar pro Unze kommen die Aktionäre von Golden Dawn im Zusammenhang mit Lexington auch in den Genuss einer operativen Marge von 500 US-Dollar auf Basis des aktuellen Goldpreises. Diese Mine dürfte sich in weniger als zwei Jahren amortisieren. Ein weiterer wesentlicher Pluspunkt ist der Umstand, dass alle ehemaligen Kleinbergbaubetriebe und anderen Lagerstätten des Unternehmens in einem Umkreis von 15 Kilometer von der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage liegen. Investment-Zusammenfassung

Die Neuübernahme des hitverdächtigen Projekts J&L bietet Golden Dawn die Chance auf einen tollen Kursanstieg.

Das Unternehmen steht außerdem kurz vor dem Sprung in eine Liga, in welcher auf Exploration und Erschließung spezialisierte Junior-Bergbauunternehmen äußerst selten zu finden sind. Das Unternehmen wird Mitglied der Weltelite, die aus nur wenigen Goldbergbaubetrieben besteht.

Mit dieser neuen Vertrauensbasis ausgestattet, dürfte das Unternehmen großes Interesse sowohl bei spekulativen Investoren als auch bei wertorientierten Anlegern wecken. Sie kommen damit in den Genuss der Vorteile beider Welten: Einerseits profitieren sie von den Chancen eines Kursanstiegs, andererseits von den Chancen, die sich aus dem Besitz von Aktienanteilen an einem Goldproduzenten mit Wachstumspotenzial ergeben.

Summa summarum heißt das: Je mehr ehemalige Produktionsstätten von Golden Dawn revitalisiert werden, desto mehr kosteneinsparende Synergien sind möglich, um die Bilanz des Unternehmens zusätzlich zu stärken. Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn Golden Dawn die Lagerstätte J&L zu einem Produktionsbetrieb ausbauen kann.

Zudem sind alle Goldprojekte des Unternehmens ideal positioniert und befinden sich in einem der politisch stabilsten und bestausgebauten Bergbaurechtssysteme der Welt. Dieser dynamische Faktor dürfte bei der Risikominimierung eine tragende Rolle spielen und sich positiv auf das Wachstumsprofil des Unternehmens auswirken.

Demnach sollten sich der 2018 einsetzende Cashflow und die Erschließung der aussichtsreichen Lagerstätte J&L mit ihrem enormen Geschäftspotenzial in den kommenden Monaten als starke Werttreiber herausstellen.

Ein derart realer Hintergrund und die zu erwartende Fülle an positiven Meldungen und Berichten dürften dem Aktienkurs des Unternehmens starke Impulse verleihen.

Über den Verfasser: Marc Davis verfügt über 25 Jahre Facherfahrung im Kapitalmarktsektor. Als erfahrener Finanzjournalist war er für führende digitale Finanzberichterstattungsagenturen in Nordamerika und in Londons Finanzzentrum tätig. Außerdem war er früher als Wirtschaftsreporter bei CBC Television beschäftigt.

Im Laufe der Jahre wurden seine Beiträge in Dutzenden von digitalen Publikationen auf der ganzen Welt veröffentlicht: unter anderem in USA Today, CBS Money Watch, Investors Business Daily, The Financial Post, Reuters, National Post, Google News, Barrons, China Daily, Huffington Post und AOL. Die Kosten der Studie von Marc Davis werden von einer nominellen Zahlung von Golden Dawn Minerals getragen. Außerdem wurden an Marc Davis Aktienoptionen von Golden Dawn Minerals emittiert. Marc Davis Managing Editor www.BNWnews.ca www.CapitalMarketsMedia.ca

Für weitere Fragen steht ihnen das Management jeder Zeit zur Verfügung.

GOLDEN DAWN MINERALS INC. Kontakt: CEO Wolf Wiese oder Direktor Stefan Bender Weitere Informationen erhalten Sie über: Corporate Communications

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf

https://www.stockhouse.com/opinion/independent-reports/2018/01/22 /golden-dawn-announces-new-company-maker-gold-inventory

