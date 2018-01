Novartis erzielt 2017 eine gute operative Performance sowie wegweisende Innovationen und ist gut gerüstet für die nächste Wachstumsphase Zur Rose-Gruppe mit zweistelligem Umsatzwachstum in 2017 Biotest AG eröffnet zweites Plasmasammelzentrum in Tschechien SHOP APOTHEKE EUROPE: Wachstumstempo 2017 erneut erhöht VIB Vermögen startet in 2018 mit weiterem Portfoliowachstum Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir...

