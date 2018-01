DAX - Ausbruch muss bestätigt werden (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /Seitwärts Rückblick: Mit dem Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 13.475 Punkten legten die Bullen gestern den Grundstein für den anschließenden Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 13.525 Punkten. Die Rekordjagd setze sich daraufhin fort und führte den Index an die zuletzt genannte Kurszielmarke bei 13.575 Punkten. Diese wurde kurzfristig überschritten, ehe eine Korrekturphase den Pullback an die 13.525 Punkte-Marke einleitete. Im späten Handel konnte sich der Index von dieser Unterstützung lösen und erneut in Richtung 13.600 Punkte steigen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.00 Uhr): Um die Rally der letzten...

