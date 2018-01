NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel auf hohem Niveau liegend wenig Regung gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,86 US-Dollar und damit 10 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte geringfügig um drei Cent auf 64,50 Dollar zu.

Die Ölpreise befinden sich derzeit auf vergleichsweise hohem Niveau und haben am Vorabend jeweils fast wieder den Mitte Januar erreichten höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht.

In der Nacht auf Mittwoch gaben sie jedoch laut Händlern wegen Hinweisen auf einen Anstieg der US-Ölreserven wieder etwas nach. Demnach habe das private Institut API einen Anstieg der Lagerbestände in der vergangenen Woche um 4,8 Millionen Barrel gemeldet. Sollten die am Mittwoch anstehenden offiziellen Zahlen dies bestätigen, wäre dies der erste Anstieg seit November./tos/jha/

