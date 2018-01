Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-24 / 08:00 *PRESSEMITTEILUNG* *ACCENTRO platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Mio. Euro innerhalb weniger Stunden* *- Gesicherte Finanzierung für weitere Immobilienankäufe * *- Weitere Ankäufe im gesamten Bundesgebiet in der Pipeline* *Berlin, 24. Januar 2018 -* ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, einzige börsennotierte Gesellschaft für Wohnungsprivatisierung in Deutschland, platziert erfolgreich eine Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Millionen Euro. "Die Größe unserer aktuellen Pipeline hat uns dazu bewogen, über alternative Finanzierungsmodelle nachzudenken. Derzeit prüfen wir den Ankauf von über 1.200 WE, rd. 750 davon in Berlin. Die gewählte Anleihe ermöglicht uns die rasche Umsetzung dieser Ankaufspläne", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Das Expansionstempo der letzten Jahre können wir nun nochmals steigern.", ergänzt Mingazzini. Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren, sie wurde im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich an qualifizierte Investoren angeboten. Der Zins beträgt 3,75 % p.a.. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. *Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:* Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17, 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 647953 2018-01-24

January 24, 2018 02:00 ET (07:00 GMT)