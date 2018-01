Igus: Das verlängert die Lebensdauer in Energieketten selbst in sehr kleinen Bauräumen. Bei der Herstellung der Einzeldrähte aus weichem Kupfer kommt ein Verlitz- und Verseilverfahren zum Einsatz, das die Gesamtleitung wesentlich flexibler und weicher macht als herkömmliche flexible Leitungen. Damit eignet sich die Serie besonders für besonders enge Bauräume etwa in der Halbleiterindustrie, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...