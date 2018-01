Vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf geht es heute um mögliche Fahrverbote für Diesel-Autos von VW. Der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe Remo Klinger sieht die Kommunen und VW in der Pflicht.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die Stadt Düsseldorf und neun weitere Städte nach dem Diesel-Abgasskandal verklagt. An diesem Mittwoch wird am Düsseldorfer Verwaltungsgericht über die erste der zehn Klagen verhandelt (Az.: 6 K 12341/17). Die Umweltschützer hatten die Kfz-Zulassungsstellen aufgefordert, den Autos mit Abgas-Schummelsoftware den Betrieb auf öffentlichen Straßen zu verbieten. Zudem macht die Umwelthilfe Druck über einen öffentlichen Aufruf. Daraufhin haben Bürger mehr als 1300 Orte für die Messung von gesundheitsschädlichen Stickoxiden vorgeschlagen.

Herr Klinger, die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen die Zulassung von Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns, deren Abgaswerte manipuliert wurden. Warum sollen die Autos jetzt von der Straße?Die zulässigen Grenzwerte für Stickstoffdioxide werden in vielen deutschen Großstädten um ein Vielfaches überschritten. Daran haben die Dieselfahrzeuge den größten Anteil. Nachweislich hat der VW-Konzern bei den Abgaswerten vieler Dieselmodelle betrogen. Es ist nun zweieinhalb Jahre her, dass dieser Betrug aufgeflogen ist. Aus unserer Sicht ist es völlig unverständlich, dass die Zulassungsstellen daraus noch immer keine Konsequenzen gezogen haben. Wenn VW die Bremsen manipuliert hätte, wären die Autos schon am nächsten Tag stillgelegt worden.

Aber es gibt doch Konsequenzen. VW musste viele Autos in die Werkstätten zurückrufen und hat nachgebessert.Ja, es gibt staatliche angeordnete Rückrufe und VW hat versucht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...