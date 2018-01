Die genauesten Referenzkurse für alle wichtigen Kryptowährungen

Integral (www.integral.com), der Finanztechnologiepartner des Vertrauens für namhafte Banken, Broker und Investmentmanager in Bezug auf Gestaltung, Bereitstellung und Erweiterung von Devisengeschäften, hat heute die Erweiterung seines Marktinformationsangebots auf 14 der wichtigsten Kryptowährungen mit Verbindung zu allen großen Handelsplätzen in den USA, in Europa sowie in Asien mit Japan und Hongkong angekündigt.

"Ein genauer, stabiler und verlässlicher Referenzkurs ist eine Bedingung für jeden Market-Maker", sagte Harpal Sandhu, CEO von Integral. "Unser Cryptocurrency Market Data Service bietet eine Verbindung zu den meisten Kursquellen und nutzt den fortschrittlichsten Preisfindungsalgorithmus, den es gibt."

Integral hat jahrelange Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer im Devisengeschäft und wendet seine Innovationskraft jetzt auch auf dem Markt für Kryptowährungen an. Der Market Data Service nutzt Algorithmen, die zusammen mit der Stanford University für Integral FX Benchmark entwickelt wurden, und erhält so die präzisesten Referenzkurse für Kryptowährungen.

"Die Cryptocurrency Market Data von Integral hat sich als stabilste und genaueste Kursquelle für unseren Market-Making-Dienst erwiesen, besonders zu Zeiten mit extremen Schwankungen", sagte Charalambos Psimolophitis, CEO der FxPro Group. "Wir werden unsere marktführende Stellung mit zusätzlichen Produktangeboten auf Grundlage dieser zuverlässigen Plattform weiter ausbauen."

In den kommenden Wochen wird im Market Data Service zudem ein summarisches Orderbuch von allen 16 Handelsplätzen in Echtzeit über das hochleistungsfähige Marktinformationsnetzwerk in NY4, LD4 und TY3 bereitgestellt.

Integral bietet eine Reihe von Konfigurationen mit Währungspaaren und Handelsplätzen ab 1.700 USD/Monat an.

Weitere Informationen finden sich unter https://www.integral.com/market_data/cryptocurrency_market_data.html

Über Integral

Integral ist ein Finanztechnologieunternehmen, das seinen Kunden Banken, Broker und Vermögensverwalter dazu verhilft, ihre Konkurrenten im Devisenmarkt durch innovative Lösungen für Workflow-Management und raffiniertere Ausführung zu übertreffen. Die leistungsstarke Plattform auf Cloud-Basis ist die einzige Antwort der Branche auf Institutionen, die sich mit Devisen befassen und auf ihr Geschäftsfeld zugeschnittene Komplettlösungen einrichten und bereitstellen möchten. Der moderne Ansatz von Integral, der den gesamten Devisenlebenszyklus über eine intelligente Plattform betrachtet, ermöglicht den Kunden das Erreichen der niedrigsten Transaktionskosten, der größten operativen Effizienz und der höchsten Rendite. Integral wurde 1993 gegründet und unterhält Niederlassungen für Entwicklung, Support und Vertrieb in Palo Alto, New York, London, Tokio, Singapur und Bangalore.

Zusätzliche Informationen sind unter http://www.integral.com erhältlich

©2017 Integral Development Corp. Alle Rechte vorbehalten. Die Technologie von Integral ist durch die US-Patente mit Nummern 6,347,307; 7,882,011; 8,417,622; 8,862,507, 9,412,134: 9,836,789 sowie durch zum Patent angemeldete Anwendungen und damit zusammenhängendes geistiges Eigentum geschützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180123006662/de/

Contacts:

Integral

Wendy Stovell, 650-424-4500

wendy.stovell@integral.com

www.integral.com