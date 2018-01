Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Senat hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der Notenbank Fed bestätigt. Die Senatoren stimmten laut AFP mit 85 gegen zwölf Stimmen für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump. Powell gehörte bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Federal Reserve an und hatte die lockere Geldpolitik der bisherigen Vorsitzenden Janet Yellen stets unterstützt. Yellens Amtszeit läuft Anfang Februar ab. Im Gegensatz zu Yellen und ihren Vorgängern bringt Powell keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit. Er verfügt aber über Berufserfahrung an den Finanzmärkten und im Regierungsapparat. Der studierte Jurist war als Investmentbanker und Abteilungsleiter im Finanzministerium tätig. Später war er Partner der Anlagefirma Carlyle Group und machte in dieser Zeit ein zweistelliges Millionenvermögen.

++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++

In den USA veröffentlichen u,a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 General Electric Co, Ergebnis 4Q

12:55 United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 Comcast Corp, Ergebnis 4Q

13:45 Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:15 Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,1 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm

++++ ÜBERSICHT INDIZES ++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.842,30 +0,10% Nikkei-225 23.940,78 -0,76% Hang-Seng-Index 32.971,33 +0,12% Kospi 2.538,00 +0,06% Schanghai-Composite 3.560,73 +0,40% S&P/ASX 200 6.054,70 +0,29%

++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der Rally des Vortages schalten die Börsen einen Gang zurück. Händler hatten ohnehin am Vortag nur wenig überzeugende Argumente zur Begründung für die deutlichen Aufschläge gefunden. Ein klarer Trend lässt sich zur Wochenmitte nicht ausmachen. Nach seinem 26-Jahreshoch des Vortages verbucht der Nikkei-225 etwas deutlichere Abgaben als die meisten anderen Börsen minus belastet von einem steilen Anstieg des Yen. Auch der Taiex auf Taiwan zählt nach seiner achttägigen Rally zu den größeren Abgebern. Taiwan Semiconductor, die in den vergangenen acht Tagen befeuert von starken Geschäftszahlen um 13 Prozent haussiert hatten, geben 3,3 Prozent ab minus Largan Precision sinken in ähnlicher Größenordnung. Am Devisenmarkt zählt der US-Dollar eindeutig zu den Verlierern. Der WSJ-Dollarindex fällt um 0,3 Prozent und markiert ein frisches Dreijahrestief. Offenbar hätten Investoren Euro-Longpositionen gegen den Yen geschlossen und so die japanische Währung auch zum Dollar gestützt. Andere Anleger seien dann motiviert durch die Charttechnik auf den fahrenden Yen-Zug aufgesprungen. Nachhaltig dürfte die Bewegung nicht sein, heißt es. Nach dem jüngsten Preisanstieg bei Erdöl zählen Branchenwerte in Hongkong zu den Favoriten der Anleger. PetroChina legen um 3,9 Prozent zu und werden auf dem höchsten Stund seit knapp einem Jahr gehandelt. Sinopec gewinnen 3 Prozent auf den höchsten Stund seit zweieinhalb Jahren minus Cnooc steigen um 2,2 Prozent. Wenzhou Kangning brechen in Hongkong um 11,8 Prozent ein, nachdem der Börsengang des Krankenhausbetreibers im chinesischen Kernlund untersagt worden war.

US-NACHBÖRSE

Texas Instruments hatte die Markterwartungen getroffen. Jedoch verzeichnete das Unternehmen durch die US-Steuerreform eine Belastung von 730 Millionen Dollar. Die Aktie verlor 7,0 Prozent. United Continental fielen um 6,6 Prozent, obwohl die Fluggesellschaft mit den Ergebnissen über den Erwartungen gelegen hatte. Die Fluglinie will wachsen und die Preise senken, was die Marge belasten könnte. Capital One gaben 2,0 Prozent nach, nachdem die Kreditkartengesellschaft einen überraschenden Quartalsverlust verbucht hatte. Cree sanken um 1,6 Prozent. Zwar hatte der Leuchtmittelkonzern sein Zweitquartalsergebnis auf Jahressicht mehr als verdoppelt, dabei aber von einem Steuereffekt profitiert. Auf bereinigter Basis verfehlte das Unternehmen die Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.210,81 -0,01 -3,79 6,03 S&P-500 2.839,13 0,22 6,16 6,19 Nasdaq-Comp. 7.460,29 0,71 52,26 8,07 Nasdaq-100 6.963,46 0,83 57,19 8,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 854 Mio Gewinner 1.824 1.866 Verlierer 1.123 1.075 Unverändert 127 138

Etwas fester - Zu Beginn kletterten Dow & Co auf neue Höchststände. Danach etablierte sich eine Seitwärtstendenz. Vor allem die weiter guten Aussichten für die globale Konjunktur mit den erwartet positiven Auswirkungen auf die Ergebnisse der Unternehmen trieben den Markt an, hieß es. Bei Netflix kamen die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und der Ausblick gut an. Die Aktie gewann 10 Prozent. Verizon schlossen nach anfänglichen Gewinnen mit einem Minus von 0,4 Prozent. Ein positiver Steuereffekt in Höhe von 16,8 Milliarden Dollar aus der Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten blähte den Nettogewinn im vierten Quartal kräftig auf. Bereinigt um den Bilanzeffekt und andere Faktoren lag der Gewinn aber leicht unter den Erwartungen. Johnson & Johnson fielen trotz besser als erwarteter Zahlen um 4,3 Prozent. Für Druck sorgte hier die Bestätigung der Anullierung eines Patents für einen Blockbuster des Konzerns. Procter & Gamble litten nach guten Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen und verloren 3,1 Prozent. General Electric erholten sich um 4,5 Prozent. Am Vortag waren sie auf den tiefsten Stund seit sechs Jahren gefallen nach zuletzt fast durchweg negativen Nachrichten. Whirlpool rückten um 3,2 Prozent vor und profitierten von den nun erhobenen Strafzöllen auf importierte Waschmaschinen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,04 -1,6 2,06 83,9 5 Jahre 2,42 -3,4 2,45 49,1 7 Jahre 2,54 -3,2 2,58 29,7 10 Jahre 2,62 -3,1 2,65 17,5 30 Jahre 2,90 -1,8 2,91 -17,2

Am Anleihemarkt stützte auch die Entscheidung der Bank of Japan, ihre lockere Geldpolitik fortzusetzen. Dazu kam den als sicherer Hafen geltenden Anleihen zugute, dass der US-Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern weiter schwelt. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 3 Basispunkte auf 2,62 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,2311 +0,1% 1,2297 1,2243 +2,5% EUR/JPY 135,46 -0,1% 135,60 135,55 +0,1% EUR/GBP 0,8777 -0,1% 0,8784 0,8773 -1,3% GBP/USD 1,4026 +0,2% 1,4002 1,3955 +3,7% USD/JPY 110,04 -0,2% 110,29 110,72 -2,3% USD/KRW 1069,65 -0,4% 1073,83 1074,91 +0,2% USD/CNY 6,3932 -0,2% 6,4048 6,4045 -1,7% USD/CNH 6,3954 -0,1% 6,3987 6,4086 -1,8% USD/HKD 7,8186 -0,0% 7,8188 7,8176 +0,1% AUD/USD 0,8014 +0,2% 0,7996 0,7967 +2,5% NZD/USD 0,7362 +0,1% 0,7351 0,7322 +3,7% Bitcoin BTC/USD 11.095,37 0,44 11.047,13 10.544,96 -22,76

Der Dollar stund auf breiter Front unter kontinuierlichem Abgabedruck. Unter abnderem habe der leichte Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt belastet. Zudem drückten Sorgen vor zunehmenden Handelsspannungen auf die Stimmung für den Dollar, nachdem Donald Trump Strafzölle auf den Import von Waschmaschinen und Solar-Paneelen erhoben hat. Der Yen profitierte andererseits von den Entscheidungen und Aussagen der Bank of Japan, die ihren expansive geldpolitischen Kurs zwar beibehält, aber erstmals seit langem nicht von einer weiteren Schwächung der Inflationserwartung sprach. Der Euro kletterte im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag zwischenzeitlich über die Marke von 1,23 Dollar. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2294 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 110,33 Yen nach einem Vortageshoch über der Marke von 111 Yen.

+++ ROHSTOFFE ++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,50 64,47 +0,0% 0,03 +6,7% Brent/ICE 69,87 69,96 -0,1% -0,09 +4,9%

Der WTI-Ölpreis kletterte auf den höchsten Stund seit drei Jahren, gestützt von angehobenen Wachstumsprognosen des IWF. Das könnte eine steigende Ölnachfrage zur Folge haben, so Marktteilnehmer. Auch Aussagen des saudischen Ölministers stützen. Er sagte, dass die Opec-Mitglieder die vereinbarten Kürzungen der Fördermengen größtenteils einhielten. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 64,47 Dollar. Für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 69,96 Dollar nach oben. Im Späthandel kamen die Preise zurück, nachdem der Branchenverbund API erstmals seit längerem wieder steigende US-Lagervorräte gemeldet hatte.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 02:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.