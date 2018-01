Von allem zu viel, überall das Gleiche: Garmins neuer Tracker Vivomove HR ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Produktmanager sich bemühen, es sowohl Minimalästheten als auch Wearble-Nerds recht zu machen.

Na, konnten Sie Ihre Vorsätze schon realisieren? Auch Dauerhaft? Spätestens mit dem Beginn des neuen Jahres sind die fetten Tage vorbei und es ist traditionell die Zeit von guten Vorsätzen - allerdings überstehen viele davon noch nicht einmal den Januar. Deshalb gönnen sich viele Schweinehundgeplagte einen dieser total teuren und smarten Digital-Tracker - in der Hoffnung, dadurch motiviert zu werden und weiter am Ball zu bleiben. An diese Zielgruppe richtet sich Garmin mit seinem neuen Wearable Vivomove HR.

Smarter, digitaler, besser?

Der Schweizer Navigations-Experte hat dafür seinen 2016er-Tracker Vivomove (den wir hier ausführlich für Sie getestet haben) einem Digital-Tuning unterzogen und erweitert damit die erfolgreiche Vivo-Serie, die inzwischen aus mehr als acht unterschiedlichen Geräten besteht. Wie schon der Vorgänger erscheint auch das komplett überarbeitete Modell zunächst aufs Wesentliche reduziert und ähnelt optisch eher einer klassischen Analoguhr statt einem digitalen Fitness-Tracker.

In den Funktionen allerdings grenzt sich der Vivomove HR nicht mehr ganz so klar von anderen alleskönnenden Gadgets auf dem Markt ab, denn das Gerät ist technisch inzwischen an vorderster Front gut mit dabei. Kann diese Mischung aus vermeintlicher Schlichtheit und Motivation von hartnäckigen Couchpotatoes noch funktionieren? Wir haben den Test gemacht, verraten Ihnen, was der Tracker kann und ob und für wen sich die Investition lohnt.

Zu kaufen gibt es den neuen Vivomove, der je nach Design zwischen 200 und 300 Euro kostet, seit 2018. Im Test stand uns das Modell HR Sport in Schwarz mit Kunststoffarmband zur Verfügung.Was ist alles neu? Unter dem Ziffernblatt wurde ein OLED-Touchdisplay verbaut, das sich durch das Uhrenglas hindurch bedienen lässt. Eingespart wurde auch der Bedienknopf am Uhrengehäuse. Stattdessen wird die Anzeige durch Berührung und Gestik aktiviert und eintreffende Benachrichtigungen werden automatisch angezeigt.

Ausgestattet mit einem Herzfrequenzsensor, kann der neue Fitness-Tracker nun auch den Puls seines Trägers messen und auf dieser Grundlage den VO2max-Wert und das persönliche Stresslevel berechnen. Außerdem ermittelt der Vivomove HR neben klassischen Funktionen, wie das Zählen von Schritten und Stockwerken, Schlafanalyse, Berechnung des Kalorienverbrauchs und mehr, jetzt zusätzlich noch das persönliche Fitness-Alter und zeichnet intensive Bewegungsminuten auf. Vorinstallierte Sport-Apps gibt es für Laufen, Fahrradfahren, sowie Kraft- und Wiederholungstraining. Es können aber auch weitere Sportarten manuell über die Garmin-Connect-App ergänzt werden - die Auswahl scheint nahezu unbegrenzt.

