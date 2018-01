Liebe Trader,

Schon seit Wochen hämmert die Aktie von Bayer von unten her an den EMA 200 auf Tagesbasis und erfuhr an dieser Stelle immer wieder eine Abfuhr. Doch der sehr auffällige Kurssprung vom Dienstag direkt an den Widerstand liefert einen Hinweis auf einen potenziellen Kurssprung über das Niveau von rund 110,00 Euro. Zwar bleibt der seit Mitte Juni 2017 bestehende Abwärtstrend noch weiter intakt, eine steile und dynamische Kursrally könnte dennoch starten und die Notierungen an die obere Trendkanalbegrenzung aufwärts führen. Investoren die also auf der Suche nach einem recht günstigen Wert mit genügend Kurspotenzial sind, könnten mit der Bayer-Aktie ganz gut fahren.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern demnach den Kurs der Bayer-Aktie über das Niveau von mindestens 110,00 Euro voranzutreiben, könnte noch in dieser Woche eine steile Rally zunächst bis in den Bereich von 114,00 Euro starten und darüber sogar zu einem Test der seit Mitte 2017 bestehenden Abwärtstrendlinie bei 116,00 Euro reichen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen und ist noch knapp unter dem Niveau von 107,00 Euro anzusetzen. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild der Bayer-Aktie aber erst unterhalb von 106,00 Euro, in diesem Fall drohen direkte Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs von 102,48 Euro.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 110,00 Euro

Kursziel: 114,00 / 116,00 Euro

Stop: < 107,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,00 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 109,22 Euro; 08:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

