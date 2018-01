Von Marc Bisbal Arias

PARIS (Dow Jones)--Negative Wechselkurseffekte haben den Umsatz des französischen Pharmakonzerns Sanofi im vierten Quartal spürbar geschmälert. Sanofi bezifferte den Effekt in einer Mitteilung auf 6 Prozent bis 6,5 Prozent. Die Sanofi SA wird die Ergebnisse für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2017 am 7. Februar vorlegen und dabei auch über die einmaligen bilanziellen Effekte der Steuerreform in den USA und Frankreich berichten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.