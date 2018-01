Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-24 / 08:30 ? · 90 Prozent der Bundestagsabgeordneten lächeln auf ihrem Foto · SPD-Fraktion strahlt mit 97 Prozent am meisten · Ein Viertel der AfD-Abgeordneten macht ernste Miene Heute ist der Welttag des herzhaften Lachens. Anlässlich dieses Datums hat sich die Berliner Kommunikationsagentur Tonka (www.tonka-pr.com [1]) einmal angeschaut, wie fröhlich es eigentlich im Deutschen Bundestag zugeht. Untersucht wurden die Portraitaufnahmen aller Abgeordneten auf der Webseite www.bundestag.de [2]. Im Ergebnis scheint es dort ziemlich spaßig zuzugehen: 90 Prozent der 709 Abgeordneten lächeln auf ihren Fotos. Ob herzhaft oder gequält: Die Bewertung eines Lächelns ist natürlich subjektiv geprägt und nicht immer ganz eindeutig vorzunehmen. *Die SPD hat gut lachen, während die AfD die Zähne zusammenbeißt* Die Fraktionsmitglieder der SPD scheinen mit Abstand die vergnügtesten Abgeordneten zu sein: 97 Prozent von ihnen lächeln - entweder mit offenem oder geschlossenem Mund - auf ihrem Foto. Demnach konnten sich nur fünf Mitglieder nicht zu einem Lächeln durchringen. Auf Platz zwei folgt mit 92 Prozent die Fraktionsmitglieder der CDU/CSU, die auch am häufigsten (73 Prozent) ihre Zähne zeigen. Platz drei mit je 90 Prozent teilen sich die Grünen und die Linken, dicht gefolgt von der FDP (89 Prozent). Mit deutlichem Abstand landet die AfD auf dem letzten Platz: Rund ein Viertel freute sich augenscheinlich nicht beim Blick in die Kamera. *Böse Miene zum guten Spiel bei der Linken* Im Vergleich zu den anderen Fraktionen scheint die Linke besonders lange Gesichter zu machen. Nur 41 Prozent zeigen beim herzlichen Lächeln ihre Zähne. Knapp die Hälfte schmunzelt mit geschlossenem Mund und zehn Prozent bringen gar kein Lächeln zustande. Bei keiner anderen Partei überwiegt das Lächeln mit geschlossenem Mund. *Frauen haben mehr zu lachen * Auch wenn im Bundestag mit einem 30-prozentigen Frauenanteil kein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis herrscht, scheinen die Damen mehr zu lachen zu haben. Fast alle weiblichen Abgeordneten strahlen in die Kamera, über 70 Prozent sogar mit geöffnetem Mund. Lediglich sechs Prozent huscht kein Lächeln über die Lippen, während doppelt so viele Männer eine ernste Miene machen. Knapp 30 Prozent der Frauen legen ein verhaltenes, geschlossenes Lächeln an den Tag, während sich doppelt so viele männliche Politiker zu einem offenen Lachen entschieden haben. Eine komplette Übersicht aller Fraktionen ist hier zu finden https://www.tonka-pr.com/gute-laune-im-bundestag/ [3] *Über Tonka* Tonka (www.tonka-pr.com [1]) ist eine Berliner Kommunikations-Agentur und Spezialist für moderne, integrative und datengetriebene Kommunikationsmaßnahmen. Tonka erarbeitet integrative Kommunikationsstrategien, die PR, SEO, Social Media und Influencer Marketing sorgsam aufeinander abstimmen, um maximale Wirkung zu entfalten. Tonka bietet moderne, wertschöpfende Öffentlichkeitsarbeit mit einem ergebnisorientierten Ansatz. Am Berliner Standort beschäftigt das Unternehmen aktuell 15 Mitarbeiter. Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Tonka GmbH Schlagwort(e): Politik 2018-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 647827 2018-01-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dbdb6cc083281b06eed2a88538f08af5&application_id=647827&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ce431514387173c7029e59b01658e5bd&application_id=647827&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b0c72e50f7acb5e723878aeff4010030&application_id=647827&site_id=vwd&application_name=news

January 24, 2018 02:30 ET (07:30 GMT)