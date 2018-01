Nachdem der DAX am Dienstag zunächst ein neues Allzeithoch markieren konnte, ging dem deutschen Leitindex in der Folge des Handelstages auf der Oberseite ein wenig die Luft aus. Überraschend ist dies in meinen Augen nicht, ist derzeit doch nicht klar absehbar, in welche Richtung sich die EZB/Mario Draghi auf der Pressekonferenz am Donnerstag äußern wird. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...