Am Dienstag herrschte Rekordstimmung beim DAX. Er markierte bereits kurz nach Handelsstart ein neues Allzeithoch bei 13.596 Punkten. Am Ende des Tages schloss er dann auch noch so hoch wie noch nie. Er ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.559 Punkten aus dem Handel. Marktidee: SMA SolarDie Aktie von SMA Solar war gestern mit einem Abschlag von vier Prozent schwächster Wert im TecDAX. Für Belastung sorgt Donald Trump. Der US-Präsident hat Einfuhrzölle von 30 Prozent auf Solarmodule verhängt. Aus charttechnischer Sicht spitzt sich die Lage zu. Der Kurs testet eine wichtige Unterstützungszone.