Denn schon seit Wochen hämmert die Aktie wie besessen von unten her kommend an den EMA 200 und kam an dieser Stelle bisher nicht weiter. Doch der gestrige Kurssprung direkt an den Widerstand liefert einen klaren Hinweis auf die Option eines baldigen Kurssprungs über das Widerstandsniveau von 109,60 Euro. Zwar bleibt der seit Mitte Juni 2017 bestehende Abwärtstrend noch weiter intakt, eine steile und dynamische Kursrally könnte dennoch starten und die Notierungen an die obere Trendkanalbegrenzung aufwärts führen. Grund zum Anlass bietet auch der sich endlich in Bewegung gekommene deutsche Leitindex, der wiederum ein frisches Rekordhoch markieren konnte und somit attraktiv für Investoren geworden ist. Wer also auf der Suche nach einem recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...