FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch am Vortag ist der Dax am Mittwoch gemächlich in den Handel gestartet. Wenige Minuten nach der Handelseröffnung stand deutsche Leitindex 0,07 Prozent höher bei 13 569,32 Punkten. Am Vortag hatte der Dax bei 13 596 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte erreicht. Insgesamt beurteilen Marktteilnehmer die Chancen für den Dax weiterhin positiv - auch weil der Index seinen alten Rekord bei 13 525 Zählern auf Schlusskursbasis hinter sich gelassen hat.

An der zuletzt mitreißenden Wall Street wurden am Dienstag die Standardwerte von durchwachsenen Geschäftszahlen großer Konzerne ein wenig ausgebremst, während Technologiewerte zulegen konnten. In Asien gab es nach der dortigen Rally keine klare Tendenz. Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und den USA im Fokus.

Der MDax legte Mittwochfrüh um 0,08 Prozent auf 27 418,12 Punkte zu, während der TecDax um 0,19 Prozent auf 2699,21 Punkte nachgab./ajx/ag

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

