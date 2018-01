"Nachwuchs, Netzwerk, Innovationen" ist das Leitmotiv des IKV-Kolloquiums. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IKV referieren in 36 Vorträgen über die aktuelle Forschung am IKV. 18 Keynote-Vorträge von Experten aus der Industrie nehmen eine Positionierung der Forschungsergebnisse vor. Fünf Plenarvorträge aus Industrie und Forschung greifen aktuelle Branchenthemen auf.

Selbstregulierte Fertigung von FVK-Bauteilen

Unter dem Programmpunkt "360° - Forschung live" erläutern die IKV-Wissenschaftler ihre Forschung an den laufenden Anlagen in den Technika des IKV. Vorgestellt wird unter anderem das Projekt iComposite zur wirtschaftlichen Produktion von Bauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK). Der neue Ansatz basiert auf dem am IKV entwickelten 3D-Faserspritzprozess. Dabei werden Faser-Rovings automatisch mit hohem Massedurchsatz auf eine gewünschte Faserlänge geschnitten und orientiert auf ein Ablagewerkzeug appliziert. Das Verfahren bietet also die Möglichkeit, einen endkonturnahen Preform herzustellen, und zwar ohne Verschnitt teurer Faserhalbzeuge und aufwendige Drapiervorgänge. Um Bauteil-Schwankungen auszugleichen, die verfahrensbedingt durch Schwankungen in der Faserorientierung und den Faserflächengewicht entstehen können, wurde das 3D-Faserspritzen in ein selbstregulierendes Produktionssystem integriert. Das heißt, der Prozess wird inline überwacht, und Schwankungen in der Faserorientierung und Faserverteilung werden automatisch durch lokale Endlosfaser-Verstärkungen kompensiert. Die so entstehenden variierenden Halbzeuge durchlaufen anschließend einen (adaptiven) RTM-Prozess, bei dem die Imprägnierparameter individuell angepasst werden. Auf diese Weise erhält man baugleiche Teile. Bei iComposite 4.0 handelt es sich gemäß IKV um nichts weniger als einen Paradigmenwechsel: Die gängige toleranzgesteuerte Fertigung weicht einer Produktion, bei der sich die Produktfunktionen selbst regulieren und eine ausschuss- und verschnittfreie Bauteilfertigung sichergestellt wird. Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent in der Serienfertigung sollen dadurch möglich sein.

Maschinelles Lernen beim Spritzgießen

Die Idee des maschinellen Lernens, das einen Prozess befähigt, sich selbst zu optimieren, krankt bisher an einem unbefriedigenden Aufwand-Nutzen-Verhältnis. ...

