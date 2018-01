FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel am Mittwoch 7 Ticks auf 160,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,85 Prozent und das Tagestief bei 160,66 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.48 Uhr rund 16.300 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 3 Ticks auf 131,26 Prozent. Die Anleger warten auf die EZB-Sitzung am Donnerstag, auch wenn Analysten keine großen Erwartungen an diese haben. Die National-Bank sieht den Bund am Mittwoch zwischen 160,05 und 161,40 Prozent.

January 24, 2018 02:49 ET (07:49 GMT)

