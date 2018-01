Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Schaeffler -1,48% auf 16,33, davor 6 Tage im Plus (8,3% Zuwachs von 15,3 auf 16,57), General Electric +4,45% auf 16,89, davor 6 Tage im Minus (-14,98% Verlust von 19,02 auf 16,17), Ballard Power Systems +0,51% auf 3,93, davor 6 Tage im Minus (-8,43% Verlust von 4,27 auf 3,91), Aurubis -1,56% auf 84,78, davor 5 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 82,06 auf 86,12), Zalando -0,71% auf 48,71, davor 5 Tage im Plus (10,05% Zuwachs von 44,58 auf 49,06), Duerr -0,13% auf 113,6, davor 5 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 110,2 auf 113,75), Drillisch-0,14% auf 70,15, davor 5 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 67,2 auf 70,25), Axel Springer -0,49% auf 71,15, davor 5 Tage im Plus (6,56% Zuwachs von 67,1 auf 71,5), Celesio +0,76% auf 26,6, davor 5 Tage ohne Veränderung...

Den vollständigen Artikel lesen ...