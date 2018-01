Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt über Stilllegung von Dieselautos

Am Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht Düsseldorf erstmals über die Stilllegung von Dieselautos mit Betrugssoftware in einer Stadt. Die Richter sollen klären, ob bestimmte Dieselautos des Volkswagen-Konzerns weiter auf den Straßen fahren dürfen. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Die Betriebserlaubnis der betroffenen Fahrzeuge ist nach Ansicht der Umweltorganisation erloschen - die Zulassungsbehörden zögen sie aber trotzdem nicht aus dem Verkehr.

Rüstungsexporte in Spannungsgebiete unter großer Koalition auf Rekordhoch

Die Summe deutscher Rüstungsexporte in Spannungsgebiete ist in der zurückliegenden Legislaturperiode Medieninformationen zufolge gestiegen. Wie das ARD-Fernsehen berichtete, erreichten die Ausfuhren, für die sogenannte Einzelgenehmigungen erteilt werden müssen, unter der Regierungsverantwortung von Union und SPD zwischen 2014 und 2017 ein Rekordhoch von fast 25 Milliarden Euro. Das ARD-Hauptstadtstudio berief sich auf eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag.

Senat bestätigt Ex-Finanzinvestor Powell als Chef der US-Notenbank

Der US-Senat hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der Notenbank Fed bestätigt. Die Senatoren stimmten in Washington mit 85 gegen zwölf Stimmen für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump. Powell gehörte bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Federal Reserve an und hatte die lockere Geldpolitik der bisherigen Vorsitzenden Janet Yellen stets unterstützt. Yellens Amtszeit läuft Anfang Februar ab.

Trump trifft in Davos May, Netanjahu und Kagame

US-Präsident Donald Trump wird am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit der britischen Premierministerin Theresa May, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie Ruandas Präsident Paul Kagame zusammentreffen. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Mit May wolle Trump am Donnerstag über die Lage in Syrien, das "destabilisierende" Verhalten des Iran sowie über den Atomkonflikt mit Nordkorea beraten, sagte der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster vor Journalisten.

US-Vertreter: Trump hat Macron zu Besuch ins Weiße Haus eingeladen

US-Präsident Donald Trump hat den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für dieses Jahr zu einem Staatsbesuch in die USA eingeladen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wie ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es ist der erste Staatsbesuch, den das Weiße Haus seit Trumps Amtsantritt vor rund einem Jahr bekannt gibt.

Präsidentschaftswahl in Venezuela findet vor dem 30. April statt

Venezuelas Konstituierende Versammlung hat am 6Mittwoch beschlossen, die Präsidentschaftswahl auf einen Termin vor dem 30. April vorzuverlegen. Der Vizechef der seit 1999 regierenden Vereinten Sozialistischen Partei (PSUV), Diosdado Cabello, verlas das entsprechende Dekret, das die Abgeordneten einstimmig verabschiedeten. Cabello bekräftigte, dass die Regierungspartei Staatschef Nicolás Maduro als Kandidat aufstelle. Er fügte hinzu, dass der Nationale Wahlrat (CNE) den genauen Wahltermin festlegen werde.

Kanada und Mexiko suchen nach Kompromiss bei Nafta-Gesprächen

Die Verhandlungsführer von Kanada und Mexiko geloben bei der sechsten Verhandlungsrunde über das Freihandelsabkommen Nafta Flexibilität und Kooperation. Sie sagten, dass sie auf Fortschritte bei den Nafta-Gesprächen hofften, die im kanadischen Montreal starteten. Nach einem umstrittenen Stillstand im Herbst werden die Montrealer Gespräche weithin als ein entscheidender Moment für den Handelspakt angesehen.

CIA-Chef: Nordkorea will umfassendes Atomwaffenarsenal aufbauen

Nordkorea arbeitet nach Einschätzung des US-Geheimdienstes CIA am Aufbau eines umfassenden und zuverlässig einsatzfähigen Atomwaffenarsenals. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un wolle die Kapazitäten entwickeln, mehrere Atomraketen gleichzeitig abfeuern zu können, sagte CIA-Chef Mike Pompeo in einer Rede in Washington. Es gehe ihm nicht lediglich darum, mit einem einzelnen erfolgreichen Test einer Atomrakete seine militärische Macht vorzuführen.

Südkorea ergreift weitere Maßnahme im Handel mit Kryptowährungen

Südkoreas Regierung ergreift weitere Maßnahmen, um die Spekulation mit Cyberwährungen stärker zu kontrollieren. Wie die Finanzaufsichtsbehörde mitteilte, dürfen nur Einzelpersonen mit überprüften Bankkonten Geld in die virtuellen Währungen einbringen. Südkorea hatte bereits vorher angekündigt, die Verwendung von anonymen Kryptowährungshandelskonten zu verbieten. Die neue Verordnung geht nun aber noch weiter und verlangt von Banken und Börsen, dass sie ihre Kunden identifizieren müssen. Die neue Regel tritt am 30. Januar in Kraft.

Japans Handelsbilanzüberschuss schrumpft 2017 um ein Viertel

Der Handelsbilanzüberschuss Japans ist im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft - trotz Rekordexporten nach China und Asien. Insgesamt sank der Handelsbilanzüberschuss um ein Viertel auf knapp 3 Billionen Yen oder umgerechnet rund 22 Milliarden Euro. Ein starkes Wachstum der Importe - allen voran Energie - überkompensierte die starken Zuwächse bei den Ausfuhren, wie aus Daten des japanischen Finanzministeriums hervorgeht.

Malaysia Verbraucherpreise Dez +3,5% (PROG: +3,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.