Düsseldorf - Gestern war es so weit: Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang der erwartete Sprung auf ein neues Allzeithoch (13.597 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorge in diesem Zusammenhang, dass das Aktienbarometer den Spurt über den ehemaligen Rekordstand von Anfang November (13.526 Punkte) per Aufwärtsgap (13.470 zu 13.518 Punkte) vollzogen habe.

