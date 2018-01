ZAANDAM (dpa-AFX) - Der zuletzt stark gestiegene Euro hat den belgisch-niederländische Supermarktkonzern Ahold Delhaize mit seinem starken US-Geschäft voll erwischt. Der Umsatz in den von starken Konkurrenten wie Aldi und Wal-Markt geprägten Markt ging im Schlussquartal um rund sieben Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam in einer ersten Bilanz zum Jahr 2017 mitteilte. Ohne die Folgen des hohen Euro, wegen dem von den US-Erlösen weniger in der Gewinn- und Verlustrechnung ankommt, wäre der Umsatz im wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns gestiegen. Die Aktie gab im frühen Handel um ein gutes Prozent nach.

Gut entwickelte sich dagegen das Geschäft in den Niederlanden - dort zog der Umsatz um 6,4 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro an. Konzernweit ging der Umsatz der im Sommer 2016 fusionierte Gruppe um knapp drei Prozent auf 15,8 Milliarden Euro zurück. Im Gesamtjahr zog der Erlös dagegen leicht auf 62,7 Milliarden Euro an. Da der Euro erst seit Sommer über dem Vorjahresniveau liegt, wirkte sich der Höhenflug der europäischen Währung erst seitdem aus.

Trotz der Probleme mit dem Euro erwartet das Unternehmen, das selbst gesteckte Ziel einer Marge von 3,9 Prozent zu erreichen. Der Zufluss an Kapitalmitteln aus dem operativen Geschäft dürfte dagegen deutlich höher als zuletzt erwartet ausgefallen sein. Die niederländische Supermarktkette Ahold hatte den belgischen Konkurrenten Delhaize 2016 für mehr als 9 Milliarden Euro gekauft./zb/she/jha/

