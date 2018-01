Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag neue Rekorde gefallen. Der Leitindex DAX erreichte gleich zum Handelsauftakt eine neue Bestmarke und legte anschließend weiter zu. Mit einem Stand von 13.596,89 Punkten wurde ein neues Allzeithoch erzeugt. Zum Handelsende (Xetra) schloss der DAX nach dem neuen Allzeithoch mit einem Plus von 0,71 Prozent bei einem Stand von 13.559,60 Punkten und somit knapp ...

