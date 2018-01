IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec Minerals berichtet über den aktuellen Stand im Projekt Cervantes in Sonora und in den Konzessionen Tombstone in Arizona

Vancouver, Kanada - 23. Januar 2018 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) gibt bekannt, dass das Unternehmen für Ende dieses Monats mit dem Eingang der Untersuchungsergebnisse der ersten fünf Bohrlöcher, die vor der Weihnachtspause im Gold-Kupfer-Porphyr-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora niedergebracht wurden, rechnet. Das Phase-I-Bohrprogramm läuft jetzt wieder und wird aus insgesamt 14 bis 17 Bohrlöchern über rund 3.000 Meter bestehen.

Aztec unterzeichnete im Dezember 2017 mit Baroyeca Gold & Silver eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % an dessen 172 Hektar großen Mineralkonzessionspaket, das hauptsächlich aus patentierten Konzessionen besteht. Dieses Paket beinhaltet viele der historischen Silber-Gold-Bergbaukonzessionen in der bekannten Bergbauregion Tombstone in Cochise County im US-Bundesstaat Arizona. Baroyeca hat Aztec mitgeteilt, dass die TSXV die Zustimmung der Aktionäre von Baroyeca für die Optionsvereinbarung erfordert und dass eine solche Zustimmung auf der nächsten Aktionärsversammlung eingeholt werden wird.

Angesichts der Geschichte des hochgradigen Silber-Gold-Bergbaus in der Region Tombstone, der Lagerstätten des Carbonatverdrängungstyps in Verbindung mit potenziellen verborgenen Einlagerungen und der Mangel an modernen Explorationen in den Konzessionen stellen die Konzessionsgebiete Tombstone eine hervorragende Bereicherung des Projektportfolios von Aztec dar. Die Geschäftsleitung sieht bei Tombstone großes Potenzial für die Entdeckung neuer oberflächennaher Oxid- und tiefergelegener Sulfid-Edelmetall- und Grundmetallmineralisierung in der Nähe der Gebiete mit historischem Tief- und Tagebau, einschließlich der ehemals aktiven Grube Contention.

Das Unternehmen erarbeitet derzeit die Explorationspläne für das Konzessionsgebiet Tombstone für das erste Halbjahr 2018, die geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Messungen beinhalten werden, um die vorrangigen Bohrziele zu bestimmen.

Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., President und CEO des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige, der die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung großer porphyrischer Gold-Kupfer-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das erste Projekt - und Kernprojekt - des Unternehmens ist das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das zweite Projekt besteht aus den distriktweiten historischen Konzessionsgebieten Tombstone in Cochise County in Arizona. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel AZT und am OTCQB in den USA unter dem Kürzel AZZTF gehandelt.

Kontaktinformationen - Weitere Informationen erhalten Sie über: Neil MacRae, Vice President, Investor Relations

Tel: (604) 685-9770 Fax: (604) 685-9744 E-Mail: neil@aztecminerals.com Webseite: www.aztecminerals.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42202 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42202&tr=1

