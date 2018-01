Die Immobilienfonds der Deka bleiben bei den Kunden der deutschen Sparkasse weiterhin gefragt. Im vergangenen Jahr waren die Fonds im Mai bereits ausverkauft. In diesem Jahr droht solch eine Situation noch früher.

Die Immobilienfonds der Deka bleiben bei den Kunden der deutschen Sparkassen gefragt. In den ersten drei Wochen des Jahres seien bereits Fondsanteile für 445 Millionen Euro verkauft worden, sagte Finanz- und Immobilienvorstand Matthias Danne am Dienstagabend in Frankfurt. Dabei hat die Deka den Verkauf neuer Anteile an ihren Publikumsfonds für Privatanleger seit Jahren begrenzt, weil sie nicht mehr lukrative ...

