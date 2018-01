BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 23-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 23/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3966679.356 247.8400098 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 23/01/2018 IE00B7VB3908 420496 GBP 5925904.565 14.09265383 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 23/01/2018 IE00B7SD4R47 69072 EUR 17287593.72 250.283671 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 23/01/2018 IE00B8JF9153 910432 EUR 5839234.805 6.4136968 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 23/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 9523036.939 313.5156194 Daily ETP



Boost ShortDAX 23/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6038144.233 5.4665656 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/01/2018 IE00B7Y34M31 102692 USD 73586977.43 716.5794554 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 21649777.86 5.4294495 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/01/2018 IE00B8W5C578 13507 USD 17509480.12 1296.326358 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 15740861.82 2.4377614 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/01/2018 IE00B7ZQC614 97089727 USD 125985348.2 1.2976177 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/01/2018 IE00B7SX5Y86 1272793 USD 44808945.49 35.2052105 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 23/01/2018 IE00B8HGT870 664787 USD 17218369.41 25.9005808 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 23/01/2018 IE00B6X4BP29 53475 USD 5123328.848 95.8079261 Daily ETP



Boost Copper 3x 23/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2071690.095 23.9465756 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 23/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 3215334.889 57.4197705 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/01/2018 IE00B8VC8061 238529873 USD 56780986.74 0.2380456 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/01/2018 IE00B76BRD76 401299 USD 11913989.72 29.6885607 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 23/01/2018 IE00B7XD2195 5263197 USD 18062049.99 3.431764 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 23/01/2018 IE00B8JG1787 28715 USD 2823448.945 98.3266218 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2087996.564 37.16619018 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 23/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2362214.961 63.2166072 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 452774.8144 172.354326 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 23/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25785249.28 51.29402376 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 23/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2009295.787 231.3257871 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 23/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 235186371.1 4566.725653 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 23/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 189099140 23230.85258 Daily ETP



Boost Palladium 23/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 553656.5187 43.9933666 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 23/01/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1591176.649 168.0051366 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 591545.6276 121.6421196 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 227737.8645 4.0703091 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 23/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 337550.7132 64.9135987 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 23/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 617545.4944 83.5198126 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 23/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 535450.8865 89.8859974 Daily ETP



Boost Silver 2x 23/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 183755.451 60.9470816 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 23/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 652193.4493 44.5548196 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 32556140.81 7.7751671 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/01/2018 IE00B8NB3063 254279 EUR 28493405.42 112.0556767 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1145657.924 130.4849572 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14274424.55 49.3923016 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 400060.6876 129.0518347 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 82210429.54 57.600218 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112787.4627 137.3781518 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8200362.966 51.1231825 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 251475.267 100.5901068 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11011301.05 83.2858162 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/01/2018 IE00BLS09N40 426636 EUR 19818591.82 46.4531634 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/01/2018 IE00BLS09P63 268539 EUR 3581526.878 13.3370828 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/01/2018 IE00BLNMQS92 41069 EUR 3506365.126 85.3774167 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/01/2018 IE00BLNMQT00 94182 EUR 4737058.642 50.2968576 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 23/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2817842.064 20.0119458 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 23/01/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1555542.577 81.5402095 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 476575.2837 41.8599283 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 623254.8294 44.328224 Short Daily ETP



Boost Brent 23/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8314664.2 22.9298569 Oil ETC



Boost Gold 23/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3023791.204 27.2737959 ETC



Boost Natural Gas 23/01/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 685265.8408 22.2843433 ETC



Boost BTP 10Y 5x 23/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 7805496.26 43.2078398 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 23/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3902639.107 50.8977921 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 23/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1658765.042 86.1517109 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/01/2018 IE00BYNXPK85 10693 EUR 676094.1992 63.2277377 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2459201.744 105.6267393 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/01/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 4075546.897 57.4992508 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/01/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 5737326.44 12.0265009 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 9479156.989 326.5521906 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 199301.5827 18.1183257 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 23/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 5963564.092 0.1340084 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 23/01/2018 IE00BYMB4Q22 57240 EUR 9565232.052 167.1074782 ETP



Boost Bund 30Y 3x 23/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 320814.8271 109.1206895 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 23/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26037941.19 10092.22527 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 23/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 383184.4391 109.4812683 Short Daily ETP



