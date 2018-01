Bonn (ots) - Der Digital CRM Anbieter artegic AG veröffentlicht mit ELAINE SIX die nächste Generation der vielfach prämierten digitalen Marketing Suite ELAINE. ELAINE SIX verbindet die hochgradig kundenzentrierte Sicht eines CRM mit State-of-the-Art Marketingfähigkeiten: Realtime und automatisiert für maximale Individualisierung in Zeitpunkt, Kontext und Inhalt. ELAINE SIX fokussiert dabei die konsequente Unterstützung von Unternehmen in den vier Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation im Marketing: Daten, effiziente Prozesse, Kommunikation und Analytics.



Modernes erfolgreiches Marketing muss heutzutage den Kunden in den Mittelpunkt rücken. 90 Prozent der Marketer haben die Bedeutung einer kundenzentrierten Kommunikation und Customer Experience erkannt. Dennoch fühlen sich nur 20 Prozent der Kunden individuell angesprochen und wertgeschätzt. Für Unternehmen heißt das, ihre Kunden mehr als je zuvor ins Zentrum einer wertschätzenden, relevanten und persönlichen Kommunikation zu setzen.



ELAINE SIX geht den wichtigen Schritt zu Realtime-Fähigkeit



Ausgangspunkt für die Schaffung einer individuellen Customer Experiences ist die Nutzung der richtigen Gelegenheiten in der Customer Journey. Es gilt, in den individuell passenden Momenten und Kontexten (sog. Micro Moments) des einzelnen Kunden die richtigen Impulse zu setzen. Entscheidend sind Schnelligkeit, Mobilität, Flexibilität und insbesondere Individualität, um den Kunden im richtigen Moment mit der passenden Kommunikation zu erreichen. Mit dem neuen ELAINE SIX Customer Journey Designer können per einfachem Drag&Drop individuelle Customer Journeys modelliert und in den relevanten Micro Moments/Kontexten mit Marketing Automation Dialogen verknüpft werden. Kampagnen können in ELAINE SIX flexibel für alle Kanäle und Messagetypen (E-Mail, SMS, Mobile Messenger, App, etc.) angelegt werden. Die Ausspielung der richtigen Message im passenden Kanal erfolgt je nach Kontext dynamisch, automatisiert und in Realtime.



Da die hierfür benötigten Daten oft erst genau im Moment der Nutzung vollständig bekannt sind, ist ELAINE SIX in der Lage, Echtzeitdaten zu verarbeiten. Dadurch wird es u.a. möglich, Informationen aus dem Nutzungskontext im Kontaktmoment mit dem Kunden zu analysieren und ohne Zeitverzögerung die Kommunikationsmaßnahmen zu steuern bzw. kommunizierte Inhalte dynamisch anzupassen. Dadurch können Dialoge flexibel an den Kontext sowie den aktuellsten Datenstand anpasst werden, etwa Preisänderungen oder Wetterdaten.



Basis hierfür ist der ELAINE SIX Realtime Marketing Operating System (rMOS) Core, eine von artegic entwickelte, hochskalierbare Systemarchitektur.



Prozessoptimierung durch eigene Applikationen



Das neue ELAINE Extented Application Framework (XAF) ermöglicht die einfache Integration von eigenen, anwendungsspezifischen Apps. Beispielsweise für individuelle, rollenspezifische oder vereinfachten Eingabesichten. Dadurch erlaubt ELAINE SIX hocheffiziente Prozesse und Workflows. So können Mitarbeiter speziell für sie zugeschnittene ELAINE Anwendungen nutzen und in wichtige Workflows, wie z.B. Freigaben, integriert werden und das bei maximal einfacher Nutzung.



Ergebnissteigerung durch automatisierte Optimierung



Ebenfalls zentraler Entwicklungspfad für ELAINE SIX war der Ausbau der automatisierten Optimierung von Kommunikation, u.a. durch den Einsatz von Machine Learning Verfahren. ELAINE SIX ermöglicht hierzu eine Vielzahl an Testverfahren zur Optimierung von digitalen Dialogmarketingkampagnen. Neben Standardverfahren, wie verschiedenen A/B-Tests, unterstützt ELAINE SIX multivariate Testverfahren, die sich automatisiert selbst optimieren. Die zum Patent angemeldete Lösung basiert auf künstlicher Intelligenz und setzt erstmals neueste Methoden nach dem Prinzip der statistischen Versuchsplanung und des Machine Learnings ein. RTL Interactive konnte durch eine intelligente E-Mail Variantenoptimierung auf Basis des Verfahrens in einer Kampagne einen Ergebnisuplift von 575 Prozent erzielen.



Konsequente Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung



Am 25. Mai 2016 ist mit der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) eine neue rechtliche Grundlage zum Datenschutz in der EU verabschiedet worden. Betroffen sind nahezu alle Unternehmen - in jedem Fall solche, zu deren Geschäftsmodell die Erfassung und Verarbeitung von (personenbezogenen) Daten gehört. ELAINE SIX wurde nach Maßgabe der EU Datenschutzgrundverordnung entwickelt und unterstützt Unternehmen so bei der Umsetzung der Anforderungen aus der Richtlinie. So integriert ELAINE SIX konsequent das Privacy-by-Design Konzept, wie z.B. durch die technisch differenzierte Verwaltung von Einwilligungen über ein Privacy Admission Control (PAC), Hashed Logging von Protokollierungen oder die Nutzung von sog. Private Clouds, die ein hohes Schutzniveau sensibler Daten mit den Vorteilen von Cloud-Services kombinieren.



artegic wurde als einer der ersten Spezialanbieter von Marketing Cloud Services vom TÜV Rheinland nach dem internationalen Standard für IT-Sicherheit und Datenschutz ISO/IEC 27018 ausgezeichnet. Die Zertifizierung bescheinigt die Erfüllung höchster Ansprüche an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Cloud Service Daten sowie die Datenschutz Konformität im Rahmen der europäischen Datenschutzgrundverordnung.



artegic AG - WE ENGINEER SUCCESS IN DIGITAL CRM



Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegic hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM.



artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.



Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.



Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt.



Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic.



Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.



artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).



